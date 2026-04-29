Речником України на 70-му пісенному конкурсі Євробачення 2026 стане Даниїл Лещинський — соліст гурту Ziferblat, що представляв країну у 2025 році.

Музикант оголосить бали національного журі у прямому ефірі гранд-фіналу 16 травня.

Хто такий Даниїл Лещинський

Даниїл Лещинський — фронтмен гурту Ziferblat, який виступав на Євробаченні 2025 з піснею Bird of Pray. Тоді український колектив посів дев’яте місце.

Сам артист зізнається, що нова роль стала для нього несподіванкою.

— З дитинства я дивився цей конкурс. І якщо я хоч якось міг уявити себе на сцені Євробачення, то точно не міг прорахувати можливість бути речником, що оголосить бали від моєї країни. Це привілей. Після участі в конкурсі 2025 року Євробачення для мене така сама класна та яскрава подія, що об’єднує нації й покоління. Приємно знати, що я разом із гуртом Ziferblat був частиною цієї історії. Цьогорічним учасникам хочу побажати: пам’ятайте, що це лише проміжковий етап у вашому житті. Насолоджуйтеся моментом, — поділився Лещинський.

Коли і де відбудеться Євробачення 2026

Ювілейний, 70-й конкурс пройде у Відні. Участь у ньому візьмуть 35 країн. Гранд-фінал запланований на суботу, 16 травня, а півфінали відбудуться 12 та 14 травня.

Україну цього року представить співачка Leleka — вона виступить у другому півфіналі під номером 12.

Суспільне Мовлення транслюватиме конкурс наживо на телебаченні, радіо та диджитал-платформах із коментарями Тімура Мірошниченка та зіркових співкоментаторів: Василя Байдака, Світлани Тарабарової та Alyona Alyona.

Фото: Даниїл Лещинський

Джерело : Суспільне

