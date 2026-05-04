У Дніпрі місцевий мешканець відкрив стрілянину по групі оповіщення під час проведення заходів територіального центру комплектування.

Про це повідомили в поліції Дніпра.

Стрілянина у Дніпрі 4 травня: що відомо

За попередньою інформацією, подія трапилася під час проведення заходів оповіщення. У цей момент місцевий мешканець здійснив постріли в бік групи оповіщення.

Унаслідок стрілянини травмовано двох представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Також вирішується питання щодо надання інциденту правової кваліфікації.

Раніше на Дніпропетровщині, у Шахтарському Синельниківського району, сталася стрілянина та викрадення чоловіка.

За даними поліції, група осіб напала на 20-річного чоловіка, побила його, а згодом у непритомному стані вивезла з місця події. Під час інциденту також відкривали вогонь по будівлі магазину, що спричинило пошкодження та пожежу.

Згодом правоохоронці встановили причетних до нападу та затримали їх. Потерпілого госпіталізували.

У батальйоні Вовки Да Вінчі підтвердили, що до інциденту причетні їхні військовослужбовці, та заявили про початок внутрішнього розслідування.

