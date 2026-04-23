В Україні вдалося запобігти спробам Росії здійснити криваві теракти у двох українських школах у Кіровоградській та Одеській областях. Викрито двох місцевих школярів, які на замовлення РФ мали підірвати ліцеї та розстріляти однокласників із вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Які теракти планувала РФ у школах

За даними СБУ, російські спецслужби завербували двох підлітків через групи в Telegram та TikTok. Серед них – канал Eterssa, за допомогою якого РФ намагається вербувати неповнолітніх українців.

За інформацією слідства, спецслужби РФ маніпулювали темами досягнення “справедливої мети”, захисту родичів від розправи та “покарання винних”, які ображали їх у школі.

Як стверджують в СБУ, російські спецслужби не лише схиляли підлітків до терактів, а цинічно штовхали їх на суїцид одразу після злочину, щоб прибрати свідків власних злочинів.

У Службі безпеки України зафіксували, як 15-річний учень ліцею в Кіровоградській області отримав завдання від куратора з Росії на виготовлення саморобної бомби з підручних засобів.

Зазначається, що підліток мав принести вибухівку до навчального закладу та підірвати під час перерви між уроками. За інструкцією РФ, він планував взяти із собою рушницю свого діда та мисливський ніж, щоб самостійно добити тих, кому вдасться вижити.

Під час обшуків вилучили саморобний вибуховий пристрій, складники для його виготовлення, рушницю, а також комп’ютер та смартфон із доказами співпраці з російським спецслужбістом.

Водночас в Одеській області викрили місцевого учня на етапі його вербування з боку РФ. Росіяни планували відправити йому поштову посилку з вогнепальною зброєю та мисливським ножем. Цю зброю юнак мав використати для масового вбивства учнів.

15-річному фігуранту з Кіровоградщини уже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (підготовка до теракту) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

