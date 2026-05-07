У четвер, 7 травня, росіяни атакували пасажирський поїзд у Миколаївській області. Унаслідок обстрілу пошкоджені локомотив та вагони-прикриття.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Ворог атакував поїзд на Миколаївщині

– Ворог знову атакує пасажирський рухомий склад Укрзалізниці – цього разу на Миколаївщині. Постраждали локомотив та два вагони-прикриття, всі люди перебували в безпеці та не зазнали ушкоджень, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після завершення повітряної тривоги в регіоні вдалося знайти резервний локомотив.

Зараз дивляться

Унаслідок атаки РФ поїзди №101/102 Миколаїв – Лозова та №206 Миколаїв – Херсон вирушили із затримкою на 2 години 11 хвилин та 1 годину 11 хвилин відповідно.

– Не спиняємо рух у прифронтових регіонах, але просимо бути уважними та зважати на команди поїзної бригади, – наголосили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, 23 квітня росіяни атакували залізничну інфраструктуру Кривого Рогу. Унаслідок обстрілів зазнала пошкоджень будівля вокзалу.

У березні окупанти вдарили дроном по електропотягу, який рухався сполученням Слатине – Харків.

Унаслідок атаки загинув пасажир, машиніст потягу та його помічник дістали гостру реакцію на стрес.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.