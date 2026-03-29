29 березня поїзд Київ-Кривий Ріг тричі зупиняли через загрозу атак російських дронів.

Про це повідомляють місцеві медіа, зокрема ТРК Рудана.

За даними джерел, рух пасажирського поїзда Київ-Кривий Ріг доводилося тричі зупиняти та проводити евакуацію пасажирів через повітряну загрозу.

Під час однієї з таких зупинок над людьми пролетів ударний дрон типу Shahed і перехоплювач.

Пасажири поїзда Київ-Кривий Ріг зрештою дісталися пункту призначення.

Станом на 14:00 через вплив бойових дій Укрзалізниця повідомляє про затримку 21 потяга.

Нагадаємо, від початку березня 2026 року Росія неодноразово атакувала пасажирські потяги Укрзалізниці.

Зокрема, 14 березня армія РФ атакувала безпілотником штовхач приміського пасажирського потяга Смородине-Ворожба поблизу населеного пункту Новоселиця. Обійшлося без постраждалих.

До цього 8 березня російський дрон влучив у поїзд Київ–Суми, у якому перебувало близько 200 пасажирів.

2 березня ворожий дрон атакував приміський поїзд Укрзалізниці у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Вніслідок удару загинув 75-річний чоловік. Також травмувалися 10 пасажирів, серед яких двоє дітей.

У зв’язку з російськими атаками на залізничну інфраструктуру, Укрзалізниця посилила безпекові заходи під час руху поїздів.

За словами очільника компанії Олександра Перцовського, у разі виникнення небезпечної ситуації під час тривоги можлива зупинка поїздів Укрзалізниці. До того ж, пасажирів можуть евакуювати.

У випадку евакуації слід негайно покинути вагон, без зайвих речей і великих валіз. Крім того, необхідно тримати поруч документи та телефон.

Фото: Укрзалізниця

