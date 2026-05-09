Після смерті людини поблизу станції метро Політехнічний інститут ввечері 8 травня Київський метрополітен має намір спільно з працівниками поліції переглянути алгоритми використання дефібриляторів.

Смерть чоловіка біля станції метро Політехнічний інститут

8 травня близько 17:15 біля станції метро Політехнічний інститут виявили людину без свідомості. Як повідомила інструкторка з першої медичної допомоги Наталія Бойко, біля чоловіка була кров, оскільки він вдарився, коли падав.

За її словами, працівники метрополітену відмовились винести дефібрилятор назовні для проведення реанімаційних дій людині, якій стало зле на вулиці.

Наталія Бойко зауважила, що АЗД з метрополітену зʼявився біля постраждалого через 20+ хвилин, коли бригада ЕМД вже прибула і почала підключати свій дефібрилятор.

Після реанімаційних дій, які тривали протягом понад 40 хвилин, медики констатували смерть чоловіка.

Вона наголосила, що автоматичний зовнішній дефібрилятор (АЗД) підвищує шанси реанімації на 50-70%, якщо використати його в перші хвилини після зупинки кровообігу.

– Ним може скористатися будь-яка людина, навіть не маючи медичної освіти. Це максимально безпечний та ефективний пристрій, що допомагає під час реанімаційних заходів до приїзду швидкої, – додала вона.

Реакція метрополітену на смерть чоловіка

Як повідомили у КП Київський метрополітен, “ситуація викликала суспільний резонанс та показала, що потрібно проаналізувати кожен етап реагування, взаємодію служб та чинні процедури у подібних екстрених випадках”.

У свою чергу у метрополітені зазначили, що наразі триває збір інформації від всіх працівників, які були на станції, аби детально опрацювати хронологію події та обставини.

– За результатами буде переглянуто чинні алгоритми взаємодії між працівниками метро та поліції. Зокрема тоді, коли випадок трапляється поруч із станціями метрополітену, – повідомили метрополітенівці.

Там також нагадали, що автоматичні зовнішні дефібрилятори з’явилися на станціях київського метро у 2020 році і вони вже неодноразово допомагали рятувати життя пасажирів.

– Ця трагічна ситуація вкотре підтверджує, наскільки критично важливою є наявність автоматичних зовнішніх дефібриляторів у місцях з великою кількістю людей, – йдеться у дописі метрополітену.

Тож, наголосили у відомстві, метро спільно з працівниками поліції, врахувавши ситуацію, перегляне алгоритми використання дефібриляторів.

