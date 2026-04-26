О 21:10 26 квітня у Харкові сталася стрілянина у метро – людина у стані алкогольного сп’яніння один раз вистрілила зі стартового пістолету.

У метро Харкова сталася стрілянина: що відомо

У Харкові на станції метро Історичний музей цивільна людина у стані сп’яніння один раз вистрілила зі стартового пістолету вгору. На щастя, люди не постраждали.

Поліція вже затримала молодика за скоєння хуліганства у метрополітені.

– Повідомлення про подію на станції метро Історичний музей надійшло до поліції 26 квітня о 21:10. Внаслідок події ніхто не постраждав, – йдеться у повідомленні поліції Харківської області.

Чоловіка доставили в кімнату поліції для з’ясування усіх обставин. Вирішується питання про притягнення порушника до відповідальності.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, наразі триває збір матеріалів та встановлюються всі обставини події.

Попередня правова кваліфікація — хуліганство (ст. 296 КК України).

Варто зазначити, що кількість випадків збройних інцидентів на вулицях міст України збільшилась. Так, у п’ятницю, 24 квітня, у Хмельницькому затримали чоловіка, який стріляв у дворі житлового будинку.

