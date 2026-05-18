Надвечір понеділка, 18 травня, пролунали вибухи у Чернігові.

Про це повідомляє Чернігівська міська рада.

Вибухи у Чернігові 18 травня

Так, о 19:00 командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу реактивних ударних дронів. Ворожі безпілотники зафіксували на півночі Чернігівщини, повз Ріпки курсом на південь у напрямку Чернігова.

Зараз дивляться

Повідомляється, що внаслідок ударів по Чернігову зафіксовано два влучання — у приватний житловий будинок та об’єкт інфраструктури.

У приватному будинку сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. У кількох сусідніх будинках вибухами вибито вікна. За іншою адресою зафіксовано влучання в транспортний засіб.

В обох випадках, попередньо, минулося без постраждалих.

5 травня росіяни атакували будівлю Чернігівської окружної прокуратури. Після атаки троє людей звернулися до медиків із акубаротравмами. Однак станом на 17:00 за медичною допомогою звернулися уже 17 осіб.

Уранці 26 квітня РФ атакувала Чернігів. Унаслідок ворожих ударів у місті виникли пожежі в приватних будинках. Крім того, зруйновані складські приміщення та вигоріли вщент автомобілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 545-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.