Вибухи у Чернігові прогриміли, коли ворог атакував ударним безпілотником центр міста.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Вибухи у Чернігові 5 травня: що відомо

За його словами, російські війська застосували ударний безпілотник, який влучив у центральній частині міста.

Зараз дивляться

Унаслідок вибуху у Чернігові сьогодні пошкоджено адміністративну будівлю та припарковані поруч автомобілі.

За даними Суспільного, ворог атакував будівлю Чернігівської окружної прокуратури.

Станом на зараз троє людей звернулися до медиків із акубаротравмами.

На місці працюють усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 532-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Чернігівська ОВА

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.