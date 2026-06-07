Щонайменше троє людей загинули внаслідок вибухів у Балабиному Запорізької області сьогодні, 7 червня.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Балабиному 7 червня: що відомо

Вибухи в Балабиному прогриміли сьогодні, 7 червня, близько 11:00.

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За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, загинули три людини. Також через ворожий удар постраждала жінка.

Крім того, у селищі Балабине пошкоджені приватні будинки.

Місцеві канали повідомляють, що ворожий удар керованими авіабомбами стався біля підземної школи. За їхніми даними, знищено місцеву зупинку. Тіла лежать просто посеред дороги.

Дані про постраждалих і загиблих внаслідок удару по селищу Балабине уточнюються.

Після удару близько 10:00 російські окупанти пошкодили приватний будинок. По допомогу до медиків звернулась 45-річна жінка.

49-річний чоловік дістав поранення внаслідок удару по залізничній інфраструктурі.

Через годину армія РФ атакувала об’єкт інфраструктури в Запоріжжі. За попередніми даними, є постраждалі. Їхню кількість ще уточнюють.

Нагадаємо, вранці 7 червня російська армія здійснила атаку на Запоріжжя.

Унаслідок російського удару було частково знеструмлено один із районів міста.

Фото: Іван Федоров

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