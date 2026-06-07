У місті Толедо американського штату Огайо неподалік фестивалю Old West End сталась стрілянина. Щонайменше 12 осіб поранені.

Про це повідомила місцева поліція.

Стрілянина в Толедо: що відомо

За словами правоохоронців, стрілянина в Толедо сталася 6 червня близько 17:37 за місцевим часом поблизу фестивалю Old West End.

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— Приблизно о 17:37 поліцейські Толедо відреагували на повідомлення про особу, яку було поранено в районі перехрестя вулиць Делавер та Гленвуд поблизу фестивалю Old West End. Після прибуття офіцери виявили кількох жертв стрілянини, — йдеться у повідомленні.

Унаслідок інциденту вогнепальні поранення дістали щонайменше 12 людей, більшість із яких було госпіталізовано до місцевих медичних закладів.

За попередньою інформацією, десятеро потерпілих перебувають у стабільному стані, тоді як двоє залишаються у критичному.

Наразі поліція активно розшукує причетних до злочину.

Громадян закликають утриматися від відвідування району події, де тривають пошуки підозрюваних і слідчі заходи.

Нагадаємо, наприкінці квітня повідомлялося про стрілянину на вечері з Трампом.

Інцидент стався у США під час вечері кореспондентів Білого дому, де також були присутні перша леді Меланія Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, а також низка членів уряду: глава Мінфіну Скотт Бессент, директор національної розвідки Тулсі Габбард, прессекретарка Керолайн Лівітт, директор ФБР Каш Патель та інші високопосадовці.

Згодом стрілка ідентифікували як Коула Аллена, 31-річного вчителя з міста Торранс, штат Каліфорнія.

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