У Російській Федерації атаковано Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі та нафтоперекачувальну станцію Второво у Володимирській області. На НПЗ та НПС спалахнули масштабні пожежі, у небі піднімається густий дим.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra із посиланням на Osint-аналітиків.

Атака на Куйбишевський НПЗ та НПС Второво

У ніч проти 10 червня жителі Самарської та Володимирської областей у Росії повідомляли про гучну серію вибухів.

Зараз дивляться

Зазначається, що атакований та горить Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі. Це одне з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, що входить до ПАТ НК Роснєфть.

Куйбишевський НПЗ уже неодноразово зазнавав ударів. Остання атака відбулася в січні цього року.

У серпні 2025 року завод був змушений припинити роботу після нальоту безпілотників, а в березні 2024 року аналогічна зупинка виробництва сталася через пошкодження однієї з установок.

Водночас очевидці помітили, що над нафтоперекачувальною станцією Второво під Володимиром піднімається густий дим. НПС розташована у Камєшковському районі Володимирської області.

Після ударів дронів у Камєшковському та Олександрівському округах спалахнули пожежі на двох об’єктах інфраструктури, про що раніше заявив губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв.

Загоряння на місці удару підтверджують і супутникові знімки сервісу NASA Firms, який фіксує температурні аномалії.

Раніше нафтоперекачувальна станція Второво опинилася під ударом 24 травня, хоча це вже не перша подібна атака. У вересні 2025 року цей об’єкт також зазнав удару.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.