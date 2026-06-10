Атаковано Куйбишевський НПЗ і нафтоперекачувальну станцію Второво: спалахнули пожежі
- У ніч проти 10 червня в Росії під удар безпілотників потрапили Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі та нафтоперекачувальна станція Второво у Володимирській області.
- Внаслідок успішних ударів на обох об'єктах спалахнули масштабні пожежі, що підтверджують супутникові знімки та місцеві мешканці.
У Російській Федерації атаковано Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі та нафтоперекачувальну станцію Второво у Володимирській області. На НПЗ та НПС спалахнули масштабні пожежі, у небі піднімається густий дим.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra із посиланням на Osint-аналітиків.
Атака на Куйбишевський НПЗ та НПС Второво
У ніч проти 10 червня жителі Самарської та Володимирської областей у Росії повідомляли про гучну серію вибухів.
Зазначається, що атакований та горить Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі. Це одне з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, що входить до ПАТ НК Роснєфть.
Куйбишевський НПЗ уже неодноразово зазнавав ударів. Остання атака відбулася в січні цього року.
У серпні 2025 року завод був змушений припинити роботу після нальоту безпілотників, а в березні 2024 року аналогічна зупинка виробництва сталася через пошкодження однієї з установок.
Водночас очевидці помітили, що над нафтоперекачувальною станцією Второво під Володимиром піднімається густий дим. НПС розташована у Камєшковському районі Володимирської області.
Після ударів дронів у Камєшковському та Олександрівському округах спалахнули пожежі на двох об’єктах інфраструктури, про що раніше заявив губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв.
Загоряння на місці удару підтверджують і супутникові знімки сервісу NASA Firms, який фіксує температурні аномалії.
Раніше нафтоперекачувальна станція Второво опинилася під ударом 24 травня, хоча це вже не перша подібна атака. У вересні 2025 року цей об’єкт також зазнав удару.