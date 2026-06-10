У російських Чебоксарах зазнало атаки оборонне підприємство ВНДІР-Прогрес, яке виробляє навігаційні модулі та антени для ракет Іскандер-М, Калібр та дронів Шахед.

За даними очевидців та OSINT-аналізу, на території заводу виникла пожежа.

Атака на завод Прогрес у Чебоксарах 10 червня: що відомо

Атаку на завод Прогрес у Чебоксарах 10 червня підтверджують світлини та відео, які публікують місцеві мешканці. На кадрах можна побачити густий дим, який огортає місто.

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За даними OSINT-аналітиків, адміністративна будівля заводу ВНДІР-Прогрес у Чебоксарах, ймовірно, суттєво зруйнована.

Тим часом губернатор Чуваської республіки РФ Олег Ніколаєв повідомив, що Чебоксари зазнали ракетної атаки.

Зауважимо, що, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, ВНДІР-Прогрес виробляє для російської армії антени Комета, що захищають дрони типу Шахед від українських засобів РЕБ.

Також цей завод займається виробництвом супутникових ГНСС-приймачів та антен для систем Glonass, GPS та Galileo, які застосовують у ракетах комплексів Іскандер-М і Калібр.

Нагадаємо, 5 травня стало відомо, що Сили оборони України завдали масштабного удару по військовому заводу Прогрес в Чебоксарах та нафтопереробних об’єктах у Ленінградській області, використавши ракети F-5 Flamingo.

Також дрони атакували завод Прогрес у Чебоксарах у листопаді 2025.

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