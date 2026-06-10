У Чебоксарах атаковано завод Прогрес, що виробляє компоненти для ракет РФ і Шахедів
- У Чебоксарах атаковано завод ВНДІР-Прогрес, який виробляє навігаційні системи для російських ракет і дронів.
- Після удару на території підприємства зафіксовано пожежу, про наслідки повідомляють очевидці та OSINT-джерела.
У російських Чебоксарах зазнало атаки оборонне підприємство ВНДІР-Прогрес, яке виробляє навігаційні модулі та антени для ракет Іскандер-М, Калібр та дронів Шахед.
За даними очевидців та OSINT-аналізу, на території заводу виникла пожежа.
Атака на завод Прогрес у Чебоксарах 10 червня: що відомо
Атаку на завод Прогрес у Чебоксарах 10 червня підтверджують світлини та відео, які публікують місцеві мешканці. На кадрах можна побачити густий дим, який огортає місто.
За даними OSINT-аналітиків, адміністративна будівля заводу ВНДІР-Прогрес у Чебоксарах, ймовірно, суттєво зруйнована.
Тим часом губернатор Чуваської республіки РФ Олег Ніколаєв повідомив, що Чебоксари зазнали ракетної атаки.
Зауважимо, що, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, ВНДІР-Прогрес виробляє для російської армії антени Комета, що захищають дрони типу Шахед від українських засобів РЕБ.
Також цей завод займається виробництвом супутникових ГНСС-приймачів та антен для систем Glonass, GPS та Galileo, які застосовують у ракетах комплексів Іскандер-М і Калібр.
Нагадаємо, 5 травня стало відомо, що Сили оборони України завдали масштабного удару по військовому заводу Прогрес в Чебоксарах та нафтопереробних об’єктах у Ленінградській області, використавши ракети F-5 Flamingo.
Також дрони атакували завод Прогрес у Чебоксарах у листопаді 2025.