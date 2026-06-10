Атакованы Куйбышевский НПЗ и нефтеперекачивающая станция Второво: вспыхнули пожары
- В ночь на 10 июня в России под удар беспилотников попали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре и нефтеперекачивающая станция Второво во Владимирской области.
- В результате успешных ударов на обоих объектах вспыхнули масштабные пожары, которые подтверждают спутниковые снимки и местные жители.
В Российской Федерации атакованы Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре и нефтеперекачивающая станция Второво во Владимирской области. На НПЗ и НПС разгорелись масштабные пожары, в небе поднимается густой дым.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на Osint-аналитиков.
Атака на Куйбышевский НПЗ и НПС Второво
В ночь на 10 июня жители Самарской и Владимирской областей в России сообщали о громкой серии взрывов.
Отмечается, что атакован и горит Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входящее в ПАО НК Роснефть.
Куйбышевский НПЗ уже неоднократно попадал под удары. Последняя атака произошла в январе этого года.
В августе 2025 года завод был вынужден прекратить работу после налета беспилотников, а в марте 2024 года аналогичная остановка производства произошла из-за повреждения одной из установок.
В то же время очевидцы заметили, что над нефтеперекачивающей станцией Второво под Владимиром поднимается густой дым. НПС расположена в Камешковском районе Владимирской области.
После ударов дронов в Камешковском и Александровском округах вспыхнули пожары на двух объектах инфраструктуры, о чем ранее заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Возгорание на месте удара подтверждают и спутниковые снимки сервиса NASA Firms, фиксирующего температурные аномалии.
Ранее нефтеперекачивающая станция Второво оказалась под ударом 24 мая, хотя это уже не первая подобная атака. В сентябре 2025 года этот объект также попал под удар.