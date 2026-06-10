В Российской Федерации атакованы Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре и нефтеперекачивающая станция Второво во Владимирской области. На НПЗ и НПС разгорелись масштабные пожары, в небе поднимается густой дым.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на Osint-аналитиков.

Атака на Куйбышевский НПЗ и НПС Второво

В ночь на 10 июня жители Самарской и Владимирской областей в России сообщали о громкой серии взрывов.

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Отмечается, что атакован и горит Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входящее в ПАО НК Роснефть.

Куйбышевский НПЗ уже неоднократно попадал под удары. Последняя атака произошла в январе этого года.

В августе 2025 года завод был вынужден прекратить работу после налета беспилотников, а в марте 2024 года аналогичная остановка производства произошла из-за повреждения одной из установок.

В то же время очевидцы заметили, что над нефтеперекачивающей станцией Второво под Владимиром поднимается густой дым. НПС расположена в Камешковском районе Владимирской области.

После ударов дронов в Камешковском и Александровском округах вспыхнули пожары на двух объектах инфраструктуры, о чем ранее заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Возгорание на месте удара подтверждают и спутниковые снимки сервиса NASA Firms, фиксирующего температурные аномалии.

Ранее нефтеперекачивающая станция Второво оказалась под ударом 24 мая, хотя это уже не первая подобная атака. В сентябре 2025 года этот объект также попал под удар.

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