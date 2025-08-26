Собака в сім’ї: які породи ідеально підходять для квартири та дітей

Багато українських сімей мріють про чотирилапого друга. Однак, обираючи породи собак для квартири і дітей, важливо враховувати потреби тварин, їхній характер, розмір та особливості догляду.

У Міжнародний день собак, який відзначають 26 серпня, Факти ICTV розповідають, яким породам песиків для життя в квартирі краще надати перевагу.

Як обрати собаку для дітей та життя в квартирі

Домашній улюбленець – це не лише радість для всієї сім’ї, а й велика відповідальність, яка вимагає часу, уваги та фінансових вкладень. Тож під час вибору породи песика важливо звернути увагу на кілька ключових факторів:

Розмір – великі собаки потребують більше простору, тому для квартири краще підійдуть малі та середні породи.

Рівень активності – деякі породи потребують тривалих прогулянок і занять, інші – менш енергійні і їм буде легше пристосуватися до невеликого житла.

Характер – обирайте собак зі спокійним і врівноваженим характером, які не виявляють агресії до дітей.

Шерсть та догляд – багатьом породам потрібен спеціальний догляд, наприклад, регулярний триммінг, тож важливо добре подумати, чи ви готові виділяти на це час.

Стан здоров’я – деякі породи схильні до специфічних проблем зі здоров’ям, тож перед купівлею собаки варто проконсультуватися з ветеринаром.

Найкращі породи собак для квартири і дітей

Мопс – спокійний, товариський, не надто активний, не гавкучий, не має потреби в тривалих прогулянках.

– спокійний, товариський, не надто активний, не гавкучий, не має потреби в тривалих прогулянках. Йоркширський тер’єр – маленький, грайливий, жвавий песик. Потребує регулярного грумінгу, ігор та розумової стимуляції.

маленький, грайливий, жвавий песик. Потребує регулярного грумінгу, ігор та розумової стимуляції. Чихуахуа – маленька, гавкуча, активна собака. Легко адаптується до життя в квартирі, потребує соціалізації і тренування, має чутливість до холоду, потребує одягу в прохолодну погоду.

маленька, гавкуча, активна собака. Легко адаптується до життя в квартирі, потребує соціалізації і тренування, має чутливість до холоду, потребує одягу в прохолодну погоду. Ши-тцу – песик цієї породи має спокійний характер, не гавкучий. Шерсть – довга, густа, тому ши-тцу потребує регулярного грумінгу або щоденного розчісування.

– песик цієї породи має спокійний характер, не гавкучий. Шерсть – довга, густа, тому ши-тцу потребує регулярного грумінгу або щоденного розчісування. Французький бульдог – не гавкучий, задовольняється короткими прогулянками і любить відпочивати вдома. Шерсть – коротка, щільна, помірно линяє. Має схильність до ожиріння, тому важливо контролювати раціон.

– не гавкучий, задовольняється короткими прогулянками і любить відпочивати вдома. Шерсть – коротка, щільна, помірно линяє. Має схильність до ожиріння, тому важливо контролювати раціон. Бішон фрізе – життєрадісний, але не гіперактивний. Рідко гавкає без причини, практично не линяє, що ідеально для алергіків. Потребує регулярного грумінгу та щоденного розчісування.

Такса – жвава собака, готова до активних ігор і забав. Гладкошерсті такси невибагливі в догляді, а ось жосткошерстні потребують триммінгу і регулярного вичісування.

– жвава собака, готова до активних ігор і забав. Гладкошерсті такси невибагливі в догляді, а ось жосткошерстні потребують триммінгу і регулярного вичісування. Бігль – активні, доброзичливі, розумні та життєрадісні собаки. Шерсть не вимагає складного догляду, достатньо регулярного вичісування.

– активні, доброзичливі, розумні та життєрадісні собаки. Шерсть не вимагає складного догляду, достатньо регулярного вичісування. Кавалер-кінг-чарльз-спанієль – рухливі, мають м’який і поступливий характер. Догляд за шерстю мінімальний, у харчуванні невибагливі.

– рухливі, мають м’який і поступливий характер. Догляд за шерстю мінімальний, у харчуванні невибагливі. Пудель – розумні, швидко навчаються, слухняні, активні, потребують тривалих прогулянок. Рідко линяють, але потребують частого вичісування шерсті й регулярних стрижок.

