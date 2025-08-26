Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
Собака в сім’ї: які породи ідеально підходять для квартири та дітей
Багато українських сімей мріють про чотирилапого друга. Однак, обираючи породи собак для квартири і дітей, важливо враховувати потреби тварин, їхній характер, розмір та особливості догляду.
У Міжнародний день собак, який відзначають 26 серпня, Факти ICTV розповідають, яким породам песиків для життя в квартирі краще надати перевагу.
Як обрати собаку для дітей та життя в квартирі
Домашній улюбленець – це не лише радість для всієї сім’ї, а й велика відповідальність, яка вимагає часу, уваги та фінансових вкладень. Тож під час вибору породи песика важливо звернути увагу на кілька ключових факторів:
- Розмір – великі собаки потребують більше простору, тому для квартири краще підійдуть малі та середні породи.
- Рівень активності – деякі породи потребують тривалих прогулянок і занять, інші – менш енергійні і їм буде легше пристосуватися до невеликого житла.
- Характер – обирайте собак зі спокійним і врівноваженим характером, які не виявляють агресії до дітей.
- Шерсть та догляд – багатьом породам потрібен спеціальний догляд, наприклад, регулярний триммінг, тож важливо добре подумати, чи ви готові виділяти на це час.
- Стан здоров’я – деякі породи схильні до специфічних проблем зі здоров’ям, тож перед купівлею собаки варто проконсультуватися з ветеринаром.
Найкращі породи собак для квартири і дітей
- Мопс – спокійний, товариський, не надто активний, не гавкучий, не має потреби в тривалих прогулянках.
- Йоркширський тер’єр – маленький, грайливий, жвавий песик. Потребує регулярного грумінгу, ігор та розумової стимуляції.
- Чихуахуа – маленька, гавкуча, активна собака. Легко адаптується до життя в квартирі, потребує соціалізації і тренування, має чутливість до холоду, потребує одягу в прохолодну погоду.
- Ши-тцу – песик цієї породи має спокійний характер, не гавкучий. Шерсть – довга, густа, тому ши-тцу потребує регулярного грумінгу або щоденного розчісування.
- Французький бульдог – не гавкучий, задовольняється короткими прогулянками і любить відпочивати вдома. Шерсть – коротка, щільна, помірно линяє. Має схильність до ожиріння, тому важливо контролювати раціон.
- Бішон фрізе – життєрадісний, але не гіперактивний. Рідко гавкає без причини, практично не линяє, що ідеально для алергіків. Потребує регулярного грумінгу та щоденного розчісування.
- Такса – жвава собака, готова до активних ігор і забав. Гладкошерсті такси невибагливі в догляді, а ось жосткошерстні потребують триммінгу і регулярного вичісування.
- Бігль – активні, доброзичливі, розумні та життєрадісні собаки. Шерсть не вимагає складного догляду, достатньо регулярного вичісування.
- Кавалер-кінг-чарльз-спанієль – рухливі, мають м’який і поступливий характер. Догляд за шерстю мінімальний, у харчуванні невибагливі.
- Пудель – розумні, швидко навчаються, слухняні, активні, потребують тривалих прогулянок. Рідко линяють, але потребують частого вичісування шерсті й регулярних стрижок.
