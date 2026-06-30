Аварійне відключення електроенергії в Україні сьогодні фіксується у восьми областях.

Про це повідомили у пресцентрі Укренерго.

Аварійні відключення світла в Україні 30 червня

За даними Укренерго, через складні погодні умови попередньої доби — грози та шквальний вітер — 30 червня повністю або частково знеструмлені близько 600 населених пунктів.

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В Україні аварійне відключення світла зачепило споживачів у Київській, Чернігівській, Житомирській, Волинській, Львівській, Черкаській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У кожному з регіонів аварійні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені лінії електропередачі та повертають електропостачання споживачам.

Крім наслідків негоди, в Укренерго повідомили про зростання споживання електроенергії через спекотну погоду.

Станом на 09:30 воно було на 1,2% вищим, ніж у цей самий час попередньої доби, а вечірній максимум 29 червня перевищив показник попереднього робочого дня на 7,9%.

У зв’язку з цим 30 червня з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України застосовуватимуть заходи обмеження споживання. Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності, а для населення — погодинні відключення електроенергії обсягом від 0,5 до 1 черги.

Також Укренерго рекомендує перенести використання потужних електроприладів на денний час та максимально ощадливо споживати електроенергію у вечірній період.

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