Аварийное отключение электроэнергии в Украине сегодня фиксируется в восьми областях.

Об этом сообщили в пресс-центре Укрэнерго.

Аварийные отключения света в Украине 30 июня

По данным Укрэнерго, из-за сложных погодных условий предыдущих суток — грозы и шквальный ветер — на утро полностью или частично были обесточены около 600 населенных пунктов.

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В Украине аварийное отключение света коснулось потребителей в Киевской, Черниговской, Житомирской, Волынской, Львовской, Черкасской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В каждом из регионов аварийные бригады облэнерго уже восстанавливают поврежденные линии электропередачи и возвращают электроснабжение потребителям.

Кроме последствий непогоды, в Укрэнерго сообщили о росте потребления электроэнергии из-за жаркой погоды.

По состоянию на 09:30 оно было на 1,2% выше, чем в это же время предыдущих суток, а вечерний максимум 29 июня превысил показатель предыдущего рабочего дня на 7,9%.

В связи с этим 30 июня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут применять меры ограничения потребления. Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности, а для населения — почасовые отключения электроэнергии объемом от 0,5 до 1 очереди.

Также Укрэнерго рекомендует перенести использование мощных электроприборов на дневное время и максимально экономно потреблять электроэнергию в вечерний период.

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