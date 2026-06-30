В 8 областях Украины аварийные отключения света: что известно
Аварийное отключение электроэнергии в Украине сегодня фиксируется в восьми областях.
Об этом сообщили в пресс-центре Укрэнерго.
Аварийные отключения света в Украине 30 июня
По данным Укрэнерго, из-за сложных погодных условий предыдущих суток — грозы и шквальный ветер — на утро полностью или частично были обесточены около 600 населенных пунктов.
В Украине аварийное отключение света коснулось потребителей в Киевской, Черниговской, Житомирской, Волынской, Львовской, Черкасской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
В каждом из регионов аварийные бригады облэнерго уже восстанавливают поврежденные линии электропередачи и возвращают электроснабжение потребителям.
Кроме последствий непогоды, в Укрэнерго сообщили о росте потребления электроэнергии из-за жаркой погоды.
По состоянию на 09:30 оно было на 1,2% выше, чем в это же время предыдущих суток, а вечерний максимум 29 июня превысил показатель предыдущего рабочего дня на 7,9%.
В связи с этим 30 июня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут применять меры ограничения потребления. Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности, а для населения — почасовые отключения электроэнергии объемом от 0,5 до 1 очереди.
Также Укрэнерго рекомендует перенести использование мощных электроприборов на дневное время и максимально экономно потреблять электроэнергию в вечерний период.