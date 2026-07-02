Під час нічної атаки на Україну 2 липня російські війська застосували 74 ракети різних типів та 496 безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 2 липня: що відомо

У ніч на 2 липня (з 18:00 1 липня) російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет повітряного, морського та наземного базування, а також ударних безпілотників.

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Основним напрямком атаки став Київ. Особливістю удару стало одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів з кількох напрямків, а також великої кількості балістичних ракет і реактивних безпілотників.

Загалом Повітряні сили зафіксували 570 засобів повітряного нападу – 74 ракети та 496 безпілотників.

Окупанти застосували:

4 протикорабельні ракети 3М22 Циркон

24 балістичні ракети Іскандер-М

34 крилаті ракети Х-101

8 крилатих ракет Калібр

4 керовані авіаційні ракети Х-59

496 ударних БпЛА типу Shahed

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, сили протиповітряної оборони збили або приглушили 524 повітряні цілі, серед яких:

4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

32 крилаті ракети Х-101;

8 крилатих ракет Калібр;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

476 безпілотників різних типів.

Водночас зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних безпілотників на 33 локаціях.

Ще на 18 локаціях зафіксували падіння уламків збитих БпЛА. Інформація щодо кількох ракет уточнюється.

Основною ціллю російського масованого удару став Київ. За даними ДСНС, влучання та падіння уламків зафіксували у семи районах столиці.

Загалом пошкоджено понад 30 локацій, переважно житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де в одному з будинків обвалилися конструкції з першого до шостого поверху. Також пошкодження та пожежі зафіксували у Шевченківському, Голосіївському, Печерському, Оболонському, Святошинському та Деснянському районах.

Станом на ранок відомо про щонайменше 13 загиблих та 86 постраждалих, серед яких двоє дітей. До лікарень госпіталізували 70 людей.

У Київській області наслідки російської атаки зафіксували щонайменше у п’яти районах.

Найбільше постраждав Бучанський район, де виникли пожежі у складських приміщеннях і приватному будинку. Пошкодження також зафіксували у Бориспільському, Броварському, Обухівському, Фастівському та Вишгородському районах.

Загалом унаслідок атаки постраждали семеро людей.

За даними Повітряних сил, ворожа атака на Україну досі триває – у повітряному просторі залишаються декілька російських БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 590-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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