Вдень 11 липня російська армія атакувала Ізюм на Харківщині з РСЗВ.

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та Ізюмська міська військова адміністрація.

Атака на Ізюм 11 липня: що відомо

Близько 13:05 російські війська атакували Ізюм. За попередньою інформацією влучання зафіксували в центральній частині міста.

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Унаслідок атаки на Ізюм сьогодня пошкоджено адміністративну будівлю, багатоповерховий житловий будинок, інші житлові будинки, а також вибито вікна.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі відомо про чотирьох постраждалих. Серед них 43-річний чоловік і 66-річна жінка, як зазнали вибухових поранень.

Також гостру реакцію на стрес діагностували у 42-річної жінки та 19-річної дівчини.

На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Інформація про наслідки атаки на Ізюм 11 липня наразі уточнюється.

Раніше цього ж дня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Один із дронів Італмас влучив по цивільному підприємству в Немишлянському районі міста.

Унаслідок атаки було пошкоджено складське приміщення та сім автомобілів. За останніми даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждали восьмеро людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 599-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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