У Білій Церкві на Київщині правоохоронці встановлюють обставини стрілянини, внаслідок якої поранення дістав 18-річний юнак. Інцидент стався ввечері 11 липня на вулиці Ярослава Мудрого.

Про це йдеться у повідомленні поліції Київщини.

Стрілянина у Білій Церкві 11 липня

За інформацією поліції, близько 19:38 до правоохоронців звернувся неповнолітній, який повідомив, що невідомий здійснив постріл із пневматичної зброї та поранив хлопця.

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Постраждалого із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Наразі він перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну допомогу.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, ювенальні інспектори та патрульні поліцейські. Відомості про інцидент внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень Білоцерківського районного управління поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють особу, яка відкрила стрілянину, та з’ясовують усі обставини події. Після проведення першочергових слідчих дій буде надано правову кваліфікацію інциденту.

У червні на Хмельниччині правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у стрілянині поблизу районного ТЦК та СП у Летичеві. Відомо, зо чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

Джерело : Нацполіція

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