В Белой Церкви в Киевской области правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы, в результате которой ранение получил 18-летний юноша. Инцидент произошел вечером 11 июля на улице Ярослава Мудрого.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Стрельба в Белой Церкви 11 июля

По информации полиции, около 19:38 к правоохранителям обратился несовершеннолетний, который сообщил, что неизвестный произвел выстрел из пневматического оружия и ранил парня.

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Пострадавший с телесными повреждениями был госпитализирован. В настоящее время он находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, ювенальные инспекторы и патрульные полицейские. Сведения об инциденте внесли в Единый учет заявлений и сообщений Белоцерковского районного управления полиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают лицо, открывшее стрельбу, и выясняют все обстоятельства происшествия. После проведения первоочередных следственных действий будет предоставлена ​​правовая квалификация инцидента.

В июне в Хмельницкой области правоохранители задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в стрельбе возле районного ТЦК и СП в Летичеве. Известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Источник : Нацполиция

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