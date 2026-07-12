В центре Белой Церкви из пневматического оружия ранили 18-летнего парня
- В центре Белой Церкви неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия.
- Ранения получил 18-летний парень, его госпитализировали.
- Полиция устанавливает личность стрелка и обстоятельства происшествия.
В Белой Церкви в Киевской области правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы, в результате которой ранение получил 18-летний юноша. Инцидент произошел вечером 11 июля на улице Ярослава Мудрого.
Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.
Стрельба в Белой Церкви 11 июля
По информации полиции, около 19:38 к правоохранителям обратился несовершеннолетний, который сообщил, что неизвестный произвел выстрел из пневматического оружия и ранил парня.
Пострадавший с телесными повреждениями был госпитализирован. В настоящее время он находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, ювенальные инспекторы и патрульные полицейские. Сведения об инциденте внесли в Единый учет заявлений и сообщений Белоцерковского районного управления полиции.
В настоящее время правоохранители устанавливают лицо, открывшее стрельбу, и выясняют все обстоятельства происшествия. После проведения первоочередных следственных действий будет предоставлена правовая квалификация инцидента.
В июне в Хмельницкой области правоохранители задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в стрельбе возле районного ТЦК и СП в Летичеве. Известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.