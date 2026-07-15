Унаслідок вибухів у Харкові 15 липня постраждали щонайменше восьмеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи у Харкові 15 липня: що відомо

Російські війська майже одночасно атакували Київський район Харкова керованою авіабомбою та ударним безпілотником.

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Унаслідок влучання БпЛА загорілася квартира на шостому поверсі багатоповерхового будинку.

Крім того, удар КАБ пошкодив цивільну адміністративно-виробничу будівлю, ангар та сім автомобілів.

Наразі відомо, що унаслідок вибухів у Харкові 15 липня постраждали семеро людей.

За словами очільника ОВА, троє людей госпіталізували у важкому стані, серед них 49-річний чоловік. Ще п’ятеро дістали незначні поранення.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

На місцях вибухів у Харкові сьогодні працюють підрозділи ДСНС, медики, поліція та інші екстрені служби. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 603-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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