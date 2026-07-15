Під час нічної атаки на Україну 15 липня російські війська застосували керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 15 липня: що відомо

У ніч на 15 липня (з 18:00 14 липня) російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованого Криму та 122 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами Гербера, Італмас і безпілотниками-імітаторами типу Пародія.

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Запуски безпілотників здійснювалися з районів Курська, Орла, Міллерова, а також із тимчасово окупованої частини Донецької області та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, сили протиповітряної оборони збили або подавили 101 ворожий безпілотник різних типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання ракет та 18 ударних БпЛА на 19 локаціях. Ще на семи локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

Зокрема, вранці 15 липня російські війська атакували Одесу. За даними Одеської міської військової адміністрації, внаслідок удару загинули троє людей, ще троє дістали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також через атаку пошкоджено житлові будинки.

За даними Повітряних сил, станом на ранок атака тривала — у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 603-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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