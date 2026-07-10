Херсонщина залишається одним із найнебезпечніших регіонів України. Через близькість до лінії фронту російські війська майже щодня обстрілюють населені пункти області, застосовуючи артилерію, авіацію та ударні безпілотники.

Під вогнем регулярно опиняються житлові квартали, а серед постраждалих дедалі частіше є діти.

Яка ситуація у Херсоні сьогодні, що відомо про наслідки останніх атак та як змінилася безпекова ситуація в області, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

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Ситуація на Херсонщині сьогодні

За словами голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна, минулої доби (9 липня, – Ред.) російські війська продовжили масовані атаки на Херсонщину.

Під ударами авіації, артилерії та безпілотників опинилися понад 40 населених пунктів області, зокрема Херсон, Берислав, Білозерка, Станіслав, Антонівка, Комишани, Садове, Молодіжне, Наддніпрянське, Милове, Новорайськ, Тягинка та інші громади.

Основною ціллю російських атак залишалася цивільна інфраструктура. Внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків. Крім житлової забудови, руйнувань зазнали об’єкт мобільного зв’язку, маршрутний автобус і автомобілі місцевих жителів.

Не минулося й без жертв серед цивільного населення. Як повідомив Прокудін, унаслідок російських обстрілів загинули троє людей, ще 34 жителі області отримали поранення, серед них троє дітей.

Попри складну безпекову ситуацію, в області триває евакуація населення з прифронтових і деокупованих громад. За минулу добу (9 липня, – Ред.) до безпечніших місць вдалося вивезти ще трьох людей.

Ситуація у Херсоні сьогодні

За даними начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька, протягом минулої доби (9 липня, – Ред.) російські війська атакували сім населених пунктів Херсонської громади. Під ударами опинилися Херсон, Антонівка, Комишани, Садове, Зеленівка, Молодіжне та Наддніпрянське.

Для обстрілів окупанти застосовували артилерію, авіацію та ударні дрони. Через атаки пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, цивільні автомобілі та нежитлові приміщення.

Ситуація в Херсоні: останні новини

Увечері 9 липня, російський безпілотник атакував житловий квартал у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок скидання вибухівки постраждали 30-річна жінка та її 13-річний син.

Медики діагностували в них мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Після надання першої допомоги потерпілих доправили до лікарні.

Ще один удар російські військові завдали по Корабельному району міста. Під атаку дрона потрапив 17-річний хлопець. Він отримав множинні уламкові поранення, мінно-вибухову травму та контузію. Наразі потерпілий перебуває під наглядом лікарів.

Яка ситуація у Херсоні з безпекою

Ярослав Шанько попередив жителів області про нову небезпеку, пов’язану з російськими атаками. За його словами, окупанти почали маскувати саморобні вибухові пристрої у звичайних побутових речах.

Зокрема, небезпечні предмети вже знаходили в упаковках від вологих серветок. Не виключено, що для цього можуть використовувати й інші предмети повсякденного вжитку.

У зв’язку з цим мешканців закликають бути особливо уважними. Якщо на вулиці або в громадському місці виявили підозрілий предмет, його не можна торкатися чи переносити.

Необхідно відійти на безпечну відстань, попередити людей поруч та повідомити про знахідку рятувальників або поліцію за телефонами 101 чи 102.

Херсон: яка ситуація з комунальною інфраструктурою

Попри щоденні обстріли, у Херсоні продовжують підтримувати роботу критично важливої інфраструктури.

Як повідомив Ярослав Шанько, у межах міжнародної програми WaterWorX, яку реалізують за підтримки уряду Нідерландів, міський водоканал отримав спеціалізований автомобіль для аварійно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання. Також комунальникам передали 25 лічильників і сучасне обладнання для проведення енергоаудиту.

За словами начальника МВА, нова техніка та обладнання допоможуть швидше ліквідовувати аварії на мережах і підтримувати безперебійну роботу системи водопостачання навіть в умовах постійних російських атак.

У Херсоні посилюють захист громадського транспорту

Попри постійні російські атаки, у Херсоні триває робота над підвищенням безпеки громадського транспорту та жителів міста. Про це начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько розповів в ефірі телемарафону Єдині Новини.

За його словами, російські війська свідомо завдають ударів по автобусах і маршрутках, розуміючи, що в них перебувають мирні жителі. Лише від початку липня в місті зафіксували кілька таких атак.

Через постійну загрозу міська влада щодня аналізує безпекову ситуацію та, залежно від обстановки, змінює маршрути громадського транспорту, скорочує їх або тимчасово обмежує рух на найнебезпечніших ділянках.

Водіїв забезпечують детекторами дронів, а на окремих відрізках доріг встановлюють захисні сітки.

У Херсоні встановлюють нові протиуламкові укриття

Паралельно в місті продовжують розширювати мережу захисних споруд. Як повідомив Ярослав Шанько в ефірі Єдиних Новин, нові протиуламкові укриття насамперед встановлюють у районах, які останнім часом найчастіше зазнають атак російських дронів і артилерії.

Лише за останній тиждень у Корабельному районі Херсона облаштували чотири нові укриття. Їх розміщують біля зупинок громадського транспорту, магазинів та в інших місцях, де зазвичай перебуває багато людей, щоб під час повітряної загрози чи обстрілу жителі могли швидко сховатися.

За словами очільника Херсонської МВА, робота триває й надалі. Влада вже визначила наступні локації для встановлення захисних споруд. Їх облаштовуватимуть насамперед у тих районах, де безпекова ситуація залишається найскладнішою, зважаючи на потреби громади та побажання місцевих жителів.

Що відбувається на лінії фронту на Херсонщині

Ситуація на лінії фронту у Херсонській області залишається без суттєвих змін. Основна лінія зіткнення проходить вздовж річки Дніпро, де тривають позиційні бої. Значна частина островів у дельті річки залишається так званою “сірою зоною”, де жодна зі сторін не має повного контролю.

У партизанському русі АТЕШ повідомляють про проблеми, з якими, за їхніми даними, зіткнулися російські військові на Херсонському напрямку. Як стверджують партизани, через удари українських безпілотників окупанти втратили значну частину швидкісних моторних човнів, які використовували для забезпечення підрозділів на островах у дельті Дніпра.

За інформацією АТЕШ, через нестачу плавзасобів російським військовим стало складніше доставляти боєприпаси, проводити ротацію особового складу та евакуйовувати поранених. Також у русі заявляють про дефіцит сучасних засобів радіоелектронної боротьби, які могли б ефективно протидіяти українським дронам.

АТЕШ зазначає, що ці проблеми ускладнюють логістику російських підрозділів на островах у дельті Дніпра. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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