Атака на Суми: РФ скинула КАБи на будинки, серед постраждалих — троє дітей
- Російські війська вночі 28 липня атакували Суми КАБами, внаслідок чого постраждали троє дітей і троє дорослих.
- Серед постраждалих дітей — 6-річна, 3-річна та 10-річна дитина.
- Унаслідок удару знищені та пошкоджені 12 приватних осель, три будинки зруйновано, на щастя, загиблих немає.
Росія атакувала Суми, внаслідок чого постраждали люди, серед них – діти.
Атака на Суми 28 липня: що відомо
Як повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров, троє дітей та троє дорослих постраждали у Сумах внаслідок нічного удару КАБами.
За словами начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, постраждалим дітям – 6, 3, 10 років. У лікарні ще обстежують 10-річного хлопчика. Попередньо, у нього неважкі ушкодження.
Двоє постраждалих жінок 38 та 39 років отримали нескладні травми, лікуються амбулаторно, поранення отримав і 71-річний чоловік, його стан задовільний.
Вони отримали необхідну медичну допомогу без госпіталізації.
Зазначається, що унаслідок удару російських авіабомб знищені та пошкоджені 12 приватних осель, 3 будинки зруйновано.
Із ночі тривала рятувальна операція.
– Дивом обійшлося без загиблих. Ворог свідомо вдарив по житловому сектору. Те, що залишилося від осель людей після російського удару, – на фото, – йдеться у повідомленні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 616-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Олег Григоров