Росія атакувала Суми, внаслідок чого постраждали люди, серед них – діти.

Атака на Суми 28 липня: що відомо

Як повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров, троє дітей та троє дорослих постраждали у Сумах внаслідок нічного удару КАБами.

За словами начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, постраждалим дітям – 6, 3, 10 років. У лікарні ще обстежують 10-річного хлопчика. Попередньо, у нього неважкі ушкодження.

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Двоє постраждалих жінок 38 та 39 років отримали нескладні травми, лікуються амбулаторно, поранення отримав і 71-річний чоловік, його стан задовільний.

Вони отримали необхідну медичну допомогу без госпіталізації.

Зазначається, що унаслідок удару російських авіабомб знищені та пошкоджені 12 приватних осель, 3 будинки зруйновано.

Із ночі тривала рятувальна операція.

– Дивом обійшлося без загиблих. Ворог свідомо вдарив по житловому сектору. Те, що залишилося від осель людей після російського удару, – на фото, – йдеться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 616-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Григоров

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