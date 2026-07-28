Щойно чоловік завів кросовер і почав рух: в Одесі вибухнуло авто
- В Одесі вранці 28 липня у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Семена Палія вибухнув автомобіль.
- За попередніми даними поліції, 49-річний водій завів кросовер і почав рух, після чого транспортний засіб вибухнув.
- У ЗМІ повідомили, кому належить автомобіль, який вибухнув під час руху.
В Одесі вранці 28 липня вибухнув автомобіль, унаслідок чого постраждав його водій.
В Одесі вибухнуло авто: що відомо
Як повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області, інцидент стався близько 08:00 у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Семена Палія. Про вибух правоохоронцям повідомила дружина потерпілого.
За попередніми даними, 49-річний чоловік завів кросовер і почав рух, після чого транспортний засіб вибухнув. Водій дістав поранення. Медики оглянули його на місці події.
– Попередньо встановлено, що щойно водій завів позашляховик і розпочав рух, автівка вибухнула. На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції, – йдеться у повідомленні.
На території працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Правоохоронці встановлюють причини й усі обставини вибуху.
Після проведення першочергових слідчих дій події нададуть правову кваліфікацію.
Як повідомляють джерела РБК-України, автомобіль, який вибухнув, належить військовому.
До речі, сьогодні зранку у селі Їжівці Чернівецької області озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейських і втік у напрямку лісу. Унаслідок стрілянини двоє поліцейських дістали поранення.