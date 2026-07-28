В Одесі вранці 28 липня вибухнув автомобіль, унаслідок чого постраждав його водій.

В Одесі вибухнуло авто: що відомо

Як повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області, інцидент стався близько 08:00 у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Семена Палія. Про вибух правоохоронцям повідомила дружина потерпілого.

За попередніми даними, 49-річний чоловік завів кросовер і почав рух, після чого транспортний засіб вибухнув. Водій дістав поранення. Медики оглянули його на місці події.

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– Попередньо встановлено, що щойно водій завів позашляховик і розпочав рух, автівка вибухнула. На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції, – йдеться у повідомленні.

На території працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Правоохоронці встановлюють причини й усі обставини вибуху.

Після проведення першочергових слідчих дій події нададуть правову кваліфікацію.

Як повідомляють джерела РБК-України, автомобіль, який вибухнув, належить військовому.

До речі, сьогодні зранку у селі Їжівці Чернівецької області озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейських і втік у напрямку лісу. Унаслідок стрілянини двоє поліцейських дістали поранення.

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