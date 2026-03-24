Вибухи у Вінниці: місто під атакою дронів
У вівторок, 24 березня, прогриміла серія вибухів у Вінниці. Російські війська атакували місто дронами.
Вибухи у Вінниці 24 березня 2026: які наслідки
Міський глава Сергій Моргунов підтвердив інформацію про вибухи у Вінниці.
Він закликав жителів міста залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
– Просимо не публікуйте фото чи відео з місця події. Будь-яка зайва інформація може бути використана ворогом, – заявив Моргунов.
Як повідомляє кореспондентка Фактів ICTV, над містом можна побачити щонайменше три хмари чорного диму в різних місцях, весь громадський транспорт у Вінниці стоїть.
Крім Вінниці, у Києві прогриміла серія потужних вибухів під час російської атаки безпілотниками.
Також Львів потрапив під атаку ударними дронами, внаслідок чого є постраждалі та руйнування.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1490-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.