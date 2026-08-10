Російські авіаудари по критичній інфраструктурі Херсона 10 серпня спричинили перебої з електро- та водопостачанням у місті. Частина районів залишилася без електроенергії.

Про наслідки ворожої атаки повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Херсона

– Російські терористи вкотре цинічно атакували з авіації критичну інфраструктуру нашої громади, – зазначив очільник МВА.

За його словами, після авіаударів проблеми з електро- та водопостачанням виникли по всьому Херсону.

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Зокрема, часткове знеструмлення зафіксували у Центральному, Дніпровському та Корабельному районах.

Наразі фахівці встановлюють масштаби пошкоджень та визначають обсяг аварійно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо, 4 серпня поліція оприлюднила відео, на якому зафіксовано, як російські окупанти влаштували “полювання” FPV-дроном на цивільного чоловіка, який торгував на ринку у Херсоні.

Безпілотник спочатку переслідував чоловіка, після чого вибухнув поруч із ним.

52-річний житель Миколаївської області вижив. Унаслідок атаки він дістав вибухову травму, осколкові поранення та контузію.

6 серпня російські окупанти також атакували безпілотником маршрутний автобус у Херсоні. Тоді поранення отримали п’ятеро людей.

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