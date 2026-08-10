Росіяни вдарили по інфраструктурі Херсона: місто частково без світла та води
- Росіяни завдали авіаударів по критичній інфраструктурі Херсона 10 серпня.
- Через атаку в місті виникли перебої з електро- та водопостачанням.
- Частково знеструмлені Центральний, Дніпровський та Корабельний райони Херсона.
Російські авіаудари по критичній інфраструктурі Херсона 10 серпня спричинили перебої з електро- та водопостачанням у місті. Частина районів залишилася без електроенергії.
Про наслідки ворожої атаки повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Херсона
– Російські терористи вкотре цинічно атакували з авіації критичну інфраструктуру нашої громади, – зазначив очільник МВА.
За його словами, після авіаударів проблеми з електро- та водопостачанням виникли по всьому Херсону.
Зокрема, часткове знеструмлення зафіксували у Центральному, Дніпровському та Корабельному районах.
Наразі фахівці встановлюють масштаби пошкоджень та визначають обсяг аварійно-відновлювальних робіт.
Нагадаємо, 4 серпня поліція оприлюднила відео, на якому зафіксовано, як російські окупанти влаштували “полювання” FPV-дроном на цивільного чоловіка, який торгував на ринку у Херсоні.
Безпілотник спочатку переслідував чоловіка, після чого вибухнув поруч із ним.
52-річний житель Миколаївської області вижив. Унаслідок атаки він дістав вибухову травму, осколкові поранення та контузію.
6 серпня російські окупанти також атакували безпілотником маршрутний автобус у Херсоні. Тоді поранення отримали п’ятеро людей.