Уночі проти 31 серпня російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою та безпілотниками різних типів, більшість із яких були реактивними.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 31 серпня: що відомо

Уночі проти 31 серпня, починаючи з 18:00 30 серпня, російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою та ударними безпілотниками.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Під час нічної атаки на Україну ворог застосував:

одну керовану авіаційну ракету Х-59

121 ударний БпЛА типу Shahed (

Безпілотники запускали з районів Курська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що у Криму.

За попередніми даними, станом на 08:00 31 серпня протиповітряна оборона збила або приглушила 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі України.

Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.

Водночас влучання засобів повітряного нападу противника зафіксовано на 11 локаціях. Ще на восьми локаціях впали уламки збитих цілей.

Нагадаємо, що вночі російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Російський FPV-дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Унаслідок удару поранення дістали двоє людей, серед них підліток. Інформація про остаточні наслідки атаки уточнюється.

Атака на Україну триває — у повітряному просторі країни перебувають близько десяти ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 650-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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