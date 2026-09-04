У Павлоградському районі Дніпропетровської області російські війська завдали повторного удару по правоохоронцях, які документували наслідки попередньої атаки. Загинули двоє поліцейських, ще один перебуває у лікарні у важкому стані.

Про це повідомили керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та поліція Дніпропетровщини.

Удар по поліцейських на Дніпропетровщині

У поліції Дніпропетровської області уточнили, що подія сталася 3 вересня, коли слідчо-оперативна група виїхала до Богданівської громади, щоб зафіксувати наслідки російського обстрілу.

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Під час роботи правоохоронців російські військові завдали повторного удару безпілотником.

Капітан поліції Олександр Григоренко загинув на місці. Старший лейтенант поліції Сергій Шматко зазнав тяжких поранень. Медики боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося.

Ще один поліціянт отримав важкі поранення та наразі перебуває у лікарні.

За даними ОВА, внаслідок удару спалахнула пожежа та була пошкоджена автівка.

Нагадаємо, що 17 червня у Нікополі російський FPV-дрон влучив в автомобіль 61-го пересувного відділення Укрпошти.

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