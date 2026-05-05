Один із загиблих — Герой України: що відомо про вбитих Росією на Полтавщині рятувальників
- Два рятувальники ДСНС - Віктор Кузьменко та Дмитро Скриль - загинули під час повторного удару по Полтавській області.
- Віктор Кузьменко – Герой України, він врятував 17 людей після удару по Полтаві у 2024 році.
- Дмитро Скриль був на службі у ДСНС понад 20 років і неодноразово ліквідував наслідки російських обстрілів.
Під час атаки Полтавської області 5 травня загинули двоє рятувальників ДСНС – Віктор Кузьменко та Дмитро Скриль.
Як повідомили міністр МВС Ігор Клименко та ДСНС України, через повторний удар Росії по Полтавській області загинули двоє рятувальників.
Загиблий заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко – Герой України, під керівництвом якого після удару по Полтаві в 2024 році було врятовано 17 людей.
Він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів, запобігав техногенним катастрофам, власноруч ліквідовуючи пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури.
У Віктора Кузьменка залишилися дружина і син.
Загиблий пожежний-рятувальник Дмитро Скриль був на службі в ДСНС понад 20 років. Неодноразово брав участь у ліквідації складних пожеж на об’єктах нафтогазової промисловості, спричинених ворожими обстрілами.
– Його професійність і відважність вселяла віру у колег в перемогу над вогняною стихією, яка б складна не була пожежа. У нього залишилися дві маленькі доньки та дружина, – йдеться у повідомленні ДСНС.
Внаслідок атаки Полтавської області поранені 23 рятувальники ДСНС. Троє людей у важкому стані, медики борються за їхні життя.
Нагадаємо, що 5 травня РФ атакувала Полтавську область, у результаті чого було пошкоджено промислове підприємство, без газопостачання залишилися 3 480 абонентів. Наразі відомо про 5 загиблих та 37 поранених.