Під час атаки Полтавської області 5 травня загинули двоє рятувальників ДСНС – Віктор Кузьменко та Дмитро Скриль.

Атака Полтавщини: загинули Віктор Кузьменко та Дмитро Скриль

Як повідомили міністр МВС Ігор Клименко та ДСНС України, через повторний удар Росії по Полтавській області загинули двоє рятувальників.

Загиблий заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко – Герой України, під керівництвом якого після удару по Полтаві в 2024 році було врятовано 17 людей.

Він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів, запобігав техногенним катастрофам, власноруч ліквідовуючи пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури.

У Віктора Кузьменка залишилися дружина і син.

Загиблий пожежний-рятувальник Дмитро Скриль був на службі в ДСНС понад 20 років. Неодноразово брав участь у ліквідації складних пожеж на об’єктах нафтогазової промисловості, спричинених ворожими обстрілами.

– Його професійність і відважність вселяла віру у колег в перемогу над вогняною стихією, яка б складна не була пожежа. У нього залишилися дві маленькі доньки та дружина, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Внаслідок атаки Полтавської області поранені 23 рятувальники ДСНС. Троє людей у важкому стані, медики борються за їхні життя.

Нагадаємо, що 5 травня РФ атакувала Полтавську область, у результаті чого було пошкоджено промислове підприємство, без газопостачання залишилися 3 480 абонентів. Наразі відомо про 5 загиблих та 37 поранених.

