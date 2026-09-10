У Сумах пролунав вибух — ворог завдав удару по ТРЦ у центрі міста.

Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації.

Удар по ТРЦ у Сумах

Російські війська завдали ще одного удару по торговельному центру в центральній частині Сум. За попередніми даними, у будівлю влучив реактивний безпілотник.

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ТРЦ був зачинений після вчорашнього обстрілу — там проводилися відновлювальні роботи. Нова атака спричинила пожежу, яку наразі намагаються локалізувати попри повторні загрози.

Станом на цей момент інформації про потерпілих не надходило. Наслідки нового удару по торговельному центру уточнюються.

Нагадаємо, що ввечері 9 вересня російський ударний дрон влучив у територію торгово-розважального центру у Сумах. Тоді повідомлялося про загибель трьох людей. Також вибухами пошкодило автівки на парковці та будівля ТРЦ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.

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