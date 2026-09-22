Ввечері у вівторок, 22 вересня, російські окупанти вдарили по торговельному центру Амстор у Запоріжжі. Спалахнула масштабна пожежа, є постраждалі.

Про деталі повідомили в.о голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін та співголова Ради оборони регіону Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 22 вересня: під ударом ТЦ Амстор

Спочатку Іван Федоров повідомив, що ворог завдав удару по торговельному центру в Запоріжжі, внаслідок чого спалахнула пожежа.

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Згодом він оприлюднив відео наслідків: на кадрах видно, що палає ТЦ Амстор. Вогонь, зокрема, охопив дах торговельного центру.

За даними керівника ОВА Михайла Семікіна, внаслідок удару по ТЦ у Запоріжжі поранень зазнали двоє чоловіків. Медики надають їм необхідну допомогу.

Семікін уточнив, що ворог завдав удару по торговельному центру у Південному мікрорайоні.

– Ворог не припиняє тероризувати запоріжців, знищує запаси продуктів і робочі місця людей, – наголосив глава ОВА, закликавши не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Варто зазначити, що це не перший удар по ТЦ Амстор у Запоріжжі. Лише п’ять днів тому ворог атакував торговельний центр цієї мережі в іншому районі міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 673-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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