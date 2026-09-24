Ракета влучила біля нас: Наталка Денисенко розповіла про наслідки нічної атаки на Київ
Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про приліт ракети біля її будинку у ніч проти 24 вересня.
Про це Денисенко повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Наталка Денисенко розповіла про наслідки нічної атаки на Київ 24 вересня
За словами Наталки Денисенко, ракета влучила в пішохідну зону між пологовим будинком та церквою, біля якої розташований будинок Денисенко.
— Сьогодні зранку ледве встала. Ракета біля нас влучила в пішохідну зону між пологовим будинком та церквою, — поділилася Денисенко.
На щастя, сама Наталка Денисенко та її близькі внаслідок ворожого удару не постраждали.
Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки на Київ 24 вересня у Подільському районі уламки ракети впали на автомобільну парковку біля пологового будинку.
Сам пологовий будинок також зазнав пошкоджень — вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило частину фасаду.
За попередньою інформацією, серед людей у медзакладі постраждалих немає. Пошкоджень зазнав і розташований поруч клініко-діагностичний центр.
На іншій локації в Подільському районі горіла одноповерхова нежитлова будівля. Цю пожежу рятувальники також ліквідували.