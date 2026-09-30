Окупанти відбирають у жителів Олешок продукти, які скидають ЗСУ – МВА
- Українські військові доставляли продукти жителям Олешок дронами, однак частину допомоги відбирають окупанти.
- У громаді продовжують зникати люди, а доля деяких затриманих залишається невідомою.
В окупованих Олешках на Херсонщині російські військові відбирають у місцевих жителів продукти, які українські захисники доставляють дронами.
Про це Укрінформу розповіла керівниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко.
Як окупанти відбирають допомогу в жителів Олешок
За словами Тетяни Гасаненко, українські військові неодноразово скидали продукти для жителів громади. Остання така доставка була наймасштабнішою і становила близько 4 тонн.
Частині людей вдалося отримати пакунки, однак російські військові, за словами очільниці МВА, відбирають у місцевих продукти.
Також окупанти звертають увагу на товари не російського виробництва та вимагають пояснити їхнє походження.
– Якщо вам скидають продукти ЗСУ, значить, ви з ними співпрацюєте, – переказала логіку російських військових Гасаненко.
За її словами, окупанти вважають захоплену територію російською, а місцевих жителів – громадянами РФ, яких можуть звинувачувати у порушенні російського законодавства через контакти з українськими військовими.
Гасаненко також повідомила, що в громаді продовжують фіксувати випадки викрадення місцевих жителів російськими військовими.
За її словами, одна з родин зникла безвісти після того, як її членів забрали окупанти.
– Людей забирають, у нас сім’я зникла безслідно. Ми не знаємо, де вони, забрали на підвал – і все. Живі чи ні – не відомо, – розповіла керівниця МВА.
Нагадаємо, під час однієї з останніх і найбільших операцій до Олешків Херсонської області вдалося доправити близько 4 тис. кг продовольства.
Раніше стало відомо, що в окупованих Олешках критично погіршилася гуманітарна ситуація: люди залишилися без продуктів і ліків.
Україна пропонувала кілька сценаріїв для евакуації цивільних, але Росія не погодилася на домовленості.
Ще навесні омбудсмен Дмитро Лубінець зауважив, що гуманітарна катастрофа у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області щодня посилюється.
Фото: Дмитро Лубінець