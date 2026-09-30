В окупованих Олешках на Херсонщині російські військові відбирають у місцевих жителів продукти, які українські захисники доставляють дронами.

Про це Укрінформу розповіла керівниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко.

Як окупанти відбирають допомогу в жителів Олешок

За словами Тетяни Гасаненко, українські військові неодноразово скидали продукти для жителів громади. Остання така доставка була наймасштабнішою і становила близько 4 тонн.

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Частині людей вдалося отримати пакунки, однак російські військові, за словами очільниці МВА, відбирають у місцевих продукти.

Також окупанти звертають увагу на товари не російського виробництва та вимагають пояснити їхнє походження.

– Якщо вам скидають продукти ЗСУ, значить, ви з ними співпрацюєте, – переказала логіку російських військових Гасаненко.

За її словами, окупанти вважають захоплену територію російською, а місцевих жителів – громадянами РФ, яких можуть звинувачувати у порушенні російського законодавства через контакти з українськими військовими.

Гасаненко також повідомила, що в громаді продовжують фіксувати випадки викрадення місцевих жителів російськими військовими.

За її словами, одна з родин зникла безвісти після того, як її членів забрали окупанти.

– Людей забирають, у нас сім’я зникла безслідно. Ми не знаємо, де вони, забрали на підвал – і все. Живі чи ні – не відомо, – розповіла керівниця МВА.

Нагадаємо, під час однієї з останніх і найбільших операцій до Олешків Херсонської області вдалося доправити близько 4 тис. кг продовольства.

Раніше стало відомо, що в окупованих Олешках критично погіршилася гуманітарна ситуація: люди залишилися без продуктів і ліків.

Україна пропонувала кілька сценаріїв для евакуації цивільних, але Росія не погодилася на домовленості.

Ще навесні омбудсмен Дмитро Лубінець зауважив, що гуманітарна катастрофа у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області щодня посилюється.

Фото: Дмитро Лубінець

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