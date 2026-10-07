Вибухи у Чернігові прогриміли вдень 7 жовтня, коли ворог атакував місто крилатими ракетами.

Про наслідки атаки повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Вибухи у Чернігові 7 жовтня: що відомо

Було зафіксовано влучання у складське приміщення. Згодом очільник ОВА уточнив, що внаслідок влучання ракет виникла пожежа у триповерховій адміністративній будівлі.

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Наразі відомо, що унаслідок вибухів у Чернігові люди не постраждали.

Остаточні наслідки вибухів у Чернігові сьогодні, 7 жовтня, уточнюються.

Нагадаємо, що цієї ж ночі російські війська завдали ракетного удару по Прилуках Чернігівської області.

Одне з влучань припало на житлову багатоповерхівку, де було зруйновано два під’їзди. За останніми даними, загинули дев’ятеро людей, ще 34 дістали травми.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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