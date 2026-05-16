Виконавчий директор Євробачення Мартін Грін заявив, що Росія теоретично може бути знову допущена до Євробачення за умови відповідності правилам Європейської мовної спілки, що викликало різку критику британських парламентарів.

Про це пише британська радіостанція LBC.

Допуск РФ до Євробачення: що відомо

За його словами, відсторонення Росії було пов’язане не безпосередньо з війною проти України, а з питанням незалежності її державного мовника від впливу Кремля.

Водночас ці слова викликали політичний резонанс у Великій Британії.

Депутат від Ліберально-демократичної партії Том Гордон розкритикував таку позицію, назвавши її моральною боягузливістю та заявивши, що це підриває заявлені цінності конкурсу.

— Європейський мовний союз (EBU) заявив світові, що підтримує Україну. Мільйони з нас повірили їм, і коли Велика Британія приймала конкурс від імені України, ми зробили це з величезною гордістю та безумовною солідарністю. Тепер ми дізнаємося, що це ніколи не було принципом, це була просто технічна деталь, і Росія могла б повернутися на Євробачення, поки її ракети все ще падають на Київ, — зазначив Том Гордон.

Інші парламентарі також висловили занепокоєння можливістю повернення Росії на тлі триваючої війни проти України, наголошуючи, що це було б зрадою союзників.

Цю позицію підтримав депутат від Лейбористської партії Джош Ньюбері та закликав Гріна пояснити свої коментарі.

Чиновник зазначив, що ані він, ані британський народ, нізащо не будуть стояти осторонь і спостерігати, як агресора знову вітають на найбільшій культурній сцені світу.

Нагадаємо, гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026 відбудеться 16 травня.

Там виступлять відомі артисти минулих років. Йдеться про окремий інтервал-номер, який стане однією з центральних частин фінального вечора.

Зокрема, серед учасників — Руслана, яка здобула перемогу на Євробаченні у 2004 році та Вєрка Сердючка, яка посіла друге місце у 2007 році.

Останній раз Росія виступала на Євробаченні у 2021 році, після чого була відсторонена від участі в наступних конкурсах.

