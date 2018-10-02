Дивіться онлайн-трансляцію матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Ліон — Шахтар на Фактах ICTV у вівторок, 2 жовтня, о 22.00.

Ліон та Шахтар зійдуться на стадіоні Парк Олімпік Ліонее у Франції в рамках матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19 у вівторок, 2 жовтня.

У стартовому турі Шахтар розділив вдома очки з німецьким Хоффенхаймом зігравши 2:2, а французи сенсаційно обіграли Манчестер Сіті 2:1 на Етіхаді. Тож підопічні Бруно Женезіо у грі з українською командою спробують закріпити своє лідерство у групі. Шахтарю ж програвати цей матч категорично не можна, адже тоді з надіями на лігочемпіонівську весну можна буде попрощатися.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів

Раніше клуби між собою не зустрічалися, хоча історія україно-французького протистояння на футбольній арені доволі велика (Ліон у 2006-му двічі обіграв київське Динамо, а ось Чорноморець у 2014 в одній грі мінімально поступився (1:0), а в іншій зіграв внічию (0:0). Шахтар у 2007-му пройшов Нансі (1:0, 1:1) у Кубку УЄФА, у 2009-му зустрічався з Марселем (0:2, 2:1) та Тулузою (2:0, 4:0). А в 2015-му році у суперники випав ПСЖ (0:2, 0:3).

Читайте: Де дивитися Ліон — Шахтар

Через травми у Ліона не зіграє Кенні Тете, Мартін Тер’єр та Амін Гуїрі. У Шахтаря поза грою Веллінгтон Нем та Дентіньо.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Бруно Женезіо. На перемогу Ліона приймають ставки з коефіцієнтом 1.83. Успіх гірників оцінюють в 4.40. Нічийний результат зустрічі — 3.80.

Прогноз Фактів ICTV

Ліон — Шахтар – 1:1