Колишній агент французького форварда Каріма Бензема Лео Д’Соуза звернувся до суду, заявляючи, що футболіст намагався його викрасти.

На французького форварда Каріма Бензема подав до суду його колишній агент Лео Д’Соуз. Він заявив, що футболіст разом з кількома родичами намагався його викрасти, повідомляє Football.ua.



Агент заявив, що між ним і Бензема існувала суперечка щодо 50 тис. євро. Форвард не хотів віддавати гроші і тому вирішив залякати Д’Соуза за допомогою викрадення.

Сам футболіст, коментуючи ситуацію, попросив, щоб його залишили в спокої.

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До слова, футбольний фанат перетворив відомих футболістів на персонажів мультсеріалу Сімпсони.