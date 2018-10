У матчі 10-го туру англійської Прем’єр-ліги Тоттенгем приймав Манчестер Сіті. Зустріч відбулася на стадіоні Вемблі в Лондоні і завершилася з рахунком 1:0 на користь гостей.

Автором єдиного голу містян став форвард Ріяд Марез, який відкрив рахунок у матчі на 6-й хвилині зустрічі після асисту від хавбека Рахіма Стерлінга.

Таким чином, підопічні Хосепа Гвардіоли перервали безпрограшну серію Тоттенгема в АПЛ, яка тривала чотири матчі.

Перед поєдинком чимала увага була прикута до газону Вемблі, який перебував в жахливому стані. Справа в тому, що 28 жовтня на легендарній арені відбувся поєдинок з американського футболу в рамках НФЛ між Джексонвілл Джагуарс та Філадельфія Іглс. Поле не витримало випробування американським футболом і викликало шок у фанатів з Манчестера.

my back yard looks better than that

— Scott (@ScottB1894) 29 октября 2018 г.