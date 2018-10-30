Манчестер Сіті мінімально обіграв Тоттенгем на Вемблі в рамках 10-го туру АПЛ.
У матчі 10-го туру англійської Прем’єр-ліги Тоттенгем приймав Манчестер Сіті. Зустріч відбулася на стадіоні Вемблі в Лондоні і завершилася з рахунком 1:0 на користь гостей.
Автором єдиного голу містян став форвард Ріяд Марез, який відкрив рахунок у матчі на 6-й хвилині зустрічі після асисту від хавбека Рахіма Стерлінга.
Таким чином, підопічні Хосепа Гвардіоли перервали безпрограшну серію Тоттенгема в АПЛ, яка тривала чотири матчі.
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Перед поєдинком чимала увага була прикута до газону Вемблі, який перебував в жахливому стані. Справа в тому, що 28 жовтня на легендарній арені відбувся поєдинок з американського футболу в рамках НФЛ між Джексонвілл Джагуарс та Філадельфія Іглс. Поле не витримало випробування американським футболом і викликало шок у фанатів з Манчестера.
Wembley pitch #Jaguars #PHIvsJAX pic.twitter.com/MMsBYxiwzH
— J.P. Shadrick (@jpshadrick) 28 октября 2018 г.
my back yard looks better than that
— Scott (@ScottB1894) 29 октября 2018 г.
“У мене у дворі газон ліпший”, “Чемпіони АПЛ не повинні грати на газоні такої якості. Шок”, “Господи Ісусе, поле жахливе”, “Катастрофа” — такі коментарі користувачів Twitter можна зустріти під постами з фото газону Вемблі.
Нагадаємо, донецький Шахтар поступився Манчестер Сіті у третьому матчі групового етапу Ліги чемпіонів.
Фото: CarolRobert | Dreamstime.com