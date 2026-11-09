Цього пленарного тижня Верховна Рада має розглянути законопроєкти, важливі для європейської інтеграції України, фінансування держави та боротьби з корупцією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 9 листопада.

Зеленський назвав пріоритети роботи Верховної Ради

За його словами, цього тижня парламент працюватиме в пленарному режимі. У порядку денному є кілька важливих законопроєктів, від ухвалення яких залежить подальший рух України до Євросоюзу, фінансування держави та протидія корупції.

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– І є мій законопроєкт, який забезпечує Україні рух у приєднанні до Організації економічного співробітництва та розвитку, – зазначив глава держави.

Він наголосив, що ОЕСР об’єднує країни з потужними економіками та високими соціальними стандартами, тому Україна має прагнути партнерства з такими державами та дотримуватися відповідних принципів.

Я прошу парламентарів бути результативними і підтримати законопроєкти, які є на цей тиждень, – закликав президент.

Засідання ставки та захист прифронтових територій

9 листопада Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. У ньому взяли участь представники прифронтових регіонів, зокрема Харкова, Херсона, Дніпра, Сум і Донецької області. До обговорення долучився й мер Києва Віталій Кличко.

Буди присутні ключові урядовці та військове командування. За словами президента, учасники розглянули численні проблеми, які потребують вирішення в областях, містах і громадах, що найбільше потерпають від російських ударів.

Учасники Ставки обговорили російські атаки на мости та енергетичну систему.

– Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру й максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл, – наголосив глава держави.

Президент зауважив, що заходи протидії таким загрозам регулярно оновлюють. Для ефективного захисту людей мають злагоджено працювати всі рівні влади – центральний і місцевий.

За його словами, Кабінет міністрів готовий вирішувати проблеми, з якими не впоралися на місцях, і за потреби залучати додаткові державні ресурси.

Рекордні втрати РФ на фронті

Під час засідання Ставки також заслухали доповідь головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого про ситуацію на фронті.

Володимир Зеленський заявив, що українські військові посилюють переговорні позиції України завдяки виконанню бойових завдань та оборонним операціям.

За його словами, кожне успішно виконане завдання і кожна операція, яка приносить Україні результат, зміцнюють позиції держави, передусім у перемовинах.

– Цими днями наші захисники, захисниці забезпечують і рекордні результати у знищенні російських окупантів: у Росії рекордні втрати на фронті – щодобові та щотижневі, – зазначив президент.

Володимир Зеленський відзначив ефективність українських далекобійних санкцій.

Він наголосив, що Україна має право відповідати на російську агресію та продовжує демонструвати необхідність завершення війни.

Президент додав, що Росія сама може припинити війну, і висловив сподівання, що Сполучені Штати переконуватимуть Москву зробити саме це.

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