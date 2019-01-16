За Суперкубор Італії боролися Ювентус і Мілан. Перемогу здобули туринці з рахунком 1: 0.

Гра проходила на стадіоні Кінг Абдулла Спортс Сіті у Джидді (Саудівська Аравія).

Єдиний, переможний гол у матчі забив нападаючий Ювентуса Кріштіану Роналду на 61-й хвилині. До слова, це його перший трофей за Ювентус.

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На 73-й хвилині півзахисник Мілана Франк Кесс’є отримав червону картку за грубу гру.

І так, Ювентус став володарем Суперкубка Італії вже у восьме.

The Old Lady emerges victorious once again Juventus have won the Supercoppa Italiana for a record 8th time pic.twitter.com/vwe2vQhwgQ — Football on BT Sport (@btsportfootball) 16 января 2019 г.

Раніше Факти ICTV писали, що воротар Реала Кейлор Навас став володарем премії Concacaf Award 2018 в категорії Найкращий голкіпер року.

Фото: Getty Images.