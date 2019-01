Гра проходила на стадіоні Кінг Абдулла Спортс Сіті у Джидді (Саудівська Аравія).

Єдиний, переможний гол у матчі забив нападаючий Ювентуса Кріштіану Роналду на 61-й хвилині. До слова, це його перший трофей за Ювентус.

На 73-й хвилині півзахисник Мілана Франк Кесс’є отримав червону картку за грубу гру.

І так, Ювентус став володарем Суперкубка Італії вже у восьме.

The Old Lady emerges victorious once again

Juventus have won the Supercoppa Italiana for a record 8th time pic.twitter.com/vwe2vQhwgQ

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 16 января 2019 г.