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Ювентус завоював Суперкубок Італії – огляд матчу

За Суперкубор Італії боролися Ювентус і Мілан. Перемогу здобули туринці з рахунком 1: 0.

Ювентус завоював Суперкубок Італії – огляд матчу

Гра проходила на стадіоні Кінг Абдулла Спортс Сіті у Джидді (Саудівська Аравія).

Єдиний, переможний гол у матчі забив нападаючий Ювентуса Кріштіану Роналду на 61-й хвилині. До слова, це його перший трофей за Ювентус.

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На 73-й хвилині півзахисник Мілана Франк Кесс’є отримав червону картку за грубу гру.

І так, Ювентус став володарем Суперкубка Італії вже у восьме.

Раніше Факти ICTV писали, що воротар Реала Кейлор Навас став володарем премії Concacaf Award 2018 в категорії Найкращий голкіпер року.

Фото: Getty Images.

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