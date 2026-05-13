Головне управління розвідки Міноборони попередило про початок масштабної комбінованої повітряної атаки Росії по Україні, яка може мати тривалий характер.

Про це повідомляє пресцентр ГУР.

Тривала комбінована атака по Україні

За даними ГУР, з ночі 13 травня російські війська застосовують значну кількість ударних безпілотників, намагаючись перевантажити українську систему протиповітряної оборони та завдати ударів по цивільних об’єктах.

Зараз дивляться

У розвідці зазначили, що надалі Росія планує використати також крилаті ракети повітряного та морського базування, а також балістичне озброєння.

Серед основних цілей ворога — об’єкти критичної інфраструктури та системи забезпечення великих міст. Йдеться, зокрема, про енергетичні об’єкти, підприємства оборонно-промислового комплексу та будівлі органів державної влади.

У ГУР наголосили, що так Москва намагається посилити тиск на Україну після відмови від пропозицій щодо перемир’я та вплинути на стійкість українців.

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки негайно прямувати до укриттів.

Повідомляється про роботу ППО на Хмельниччині. Там, за останньою інформацією, постраждало три людини.

Пролунали вибухи у Рівному та Києві. Ворог продовжує атаку дронами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ГУР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.