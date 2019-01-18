Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп надіслав вітальну листівку та подарунок одному із найстаріших вболівальників червоних.

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп привітав з днем народження вболівальника команди, якому виповнилося 104 роки.

Про це повідомляє Liverpool Echo.

У день 104-річчя до Бердана Шерідана прийшов представник мерсисайдців і вручив йому подарунок від імені коуча Ліверпуля.

Клопп передав суперфанату вітальну листівку, квиток на поєдинок 23-туру АПЛ між Ліверпулем та Крістал Пеласом, а також футболку з номером 104 і торт.

Шерідан вболіває за червоних ще з 1923 року (96 років є фанатом клубу). За цей час клуб 15 разів ставав чемпіоном Англії, а також п’ять разів був володарем Кубку Ліги чемпіонів.

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Шерідан був дуже здивований та радий подарунку. Іменинник зізнався, що любов до клубу йому привів дядько та брати, які брали його з собою на матчі.

— Я шанувальник Ліверпуля з самого дитинства і підтримував клуб в погані, і в хороші часи. Так що я в захваті від того, що в суботу піду на матч. Перемога над Крістал Пелес стане вишенькою на моєму торті.

У Шерідана 7 онуків і 14 правнуків. На гру проти Крістал Пелас він збирається піти з сім’єю, в тому числі з сином, який спеціально прилетить з Канади.

До речі, фанати Ліверпуля провезли на автобусі в Британію біженців.

Фото: Oleh Dubyna | Dreamstime.com