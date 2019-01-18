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Клопп привітав найстарішого фана Ліверпуля, якому виповнилося 104 роки

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп надіслав вітальну листівку та подарунок одному із найстаріших вболівальників червоних.

Юрген Клопп

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп привітав з днем народження вболівальника команди, якому виповнилося 104 роки.

Про це повідомляє Liverpool Echo.

У день 104-річчя до Бердана Шерідана прийшов представник мерсисайдців і вручив йому подарунок від імені коуча Ліверпуля.

Клопп передав суперфанату вітальну листівку, квиток на поєдинок 23-туру АПЛ між Ліверпулем та Крістал Пеласом, а також футболку з номером 104 і торт.

Бердан Шерідан. Фото: Liverpool Echo.

Шерідан вболіває за червоних ще з 1923 року (96 років є фанатом клубу). За цей час клуб 15 разів ставав чемпіоном Англії, а також п’ять разів був володарем Кубку Ліги чемпіонів.

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Шерідан був дуже здивований та радий подарунку. Іменинник зізнався, що любов до клубу йому привів дядько та брати, які брали його з собою на матчі.

— Я  шанувальник Ліверпуля з самого дитинства і підтримував клуб  в погані, і в хороші часи. Так що я в захваті від того, що в суботу піду на матч. Перемога над Крістал Пелес стане вишенькою на моєму торті.

У Шерідана 7 онуків і 14 правнуків. На гру проти Крістал Пелас він збирається піти з сім’єю, в тому числі з сином, який спеціально прилетить з Канади.

До речі, фанати Ліверпуля провезли на автобусі в Британію біженців.

ФотоOleh Dubyna | Dreamstime.com

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