У ніч проти 15 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод — один із найбільших НПЗ Росії.

Після вибухів на території підприємства виникла масштабна пожежа, а над містом здійнявся густий чорний дим.

Про це повідомляють ASTRA, Exilenova+ та губернатор Рязанської області Павло Малков.

Атака на Рязанський НПЗ 15 травня: що відомо

Перші вибухи у Рязані пролунали близько другої години ночі.

Після цього місцеві жителі почали повідомляти про атаку безпілотників на Рязанський нафтопереробний завод.

Очевидці заявляють, що вибухи лунали один за одним, а над територією підприємства спалахнула сильна пожежа.

У соцмережах та Telegram-каналах місцеві жителі публікують відео, на яких видно густий чорний дим над містом та масштабне загоряння в районі НПЗ.

OSINT-аналітик ASTRA підтвердив пошкодження Рязанського НПЗ на основі геолокації фото та відео очевидців.

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що через атаку пошкоджені житлові будинки та територія одного з підприємств.

Він стверджує, унаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

За даними ЗМІ, крім Рязані, вибухи вночі лунали у Брянську, Таганрозі та Єйську.

У Єйську дим підіймався з боку військового аеродрому, де дислокується 859-й Центр бойового застосування та перепідготовки льотного складу морської авіації ВМФ РФ.

Через атаку дронів російська авіація тимчасово обмежила роботу кількох аеропортів, зокрема у Нижньому Новгороді, Ярославлі та Тамбові.

Рязань на карті

Місто Рязань є адміністративним центром Рязанської області РФ. Воно розташоване на правому березі Оки, за понад 200 км від Москви.

Що відомо про Рязанський НПЗ

Рязанський нафтопереробний завод входить до структури Роснефти та є одним із найбільших НПЗ у Росії.

Підприємство може переробляти близько 17 млн тонн нафти на рік.

На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут, бітум та іншу продукцію для паливної галузі РФ.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня 2025 року українські безпілотники вже атакували Рязанський нафтопереробний завод у РФ.

Тоді Генштаб ЗСУ підтвердив ураження інфраструктури підприємства та установки низькотемпературної ізомеризації. За даними Astra, від початку 2025 року завод атакували щонайменше дев’ять разів.

У 2026 році Рязанський НПЗ атакують вперше.

Джерело : Украинская правда

