У Рязані після атаки дронів палає один із найбільших НПЗ Росії
У ніч проти 15 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод — один із найбільших НПЗ Росії.
Після вибухів на території підприємства виникла масштабна пожежа, а над містом здійнявся густий чорний дим.
Про це повідомляють ASTRA, Exilenova+ та губернатор Рязанської області Павло Малков.
Атака на Рязанський НПЗ 15 травня: що відомо
Перші вибухи у Рязані пролунали близько другої години ночі.
Після цього місцеві жителі почали повідомляти про атаку безпілотників на Рязанський нафтопереробний завод.
Очевидці заявляють, що вибухи лунали один за одним, а над територією підприємства спалахнула сильна пожежа.
У соцмережах та Telegram-каналах місцеві жителі публікують відео, на яких видно густий чорний дим над містом та масштабне загоряння в районі НПЗ.
OSINT-аналітик ASTRA підтвердив пошкодження Рязанського НПЗ на основі геолокації фото та відео очевидців.
Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що через атаку пошкоджені житлові будинки та територія одного з підприємств.
Він стверджує, унаслідок атаки є загиблі та постраждалі.
За даними ЗМІ, крім Рязані, вибухи вночі лунали у Брянську, Таганрозі та Єйську.
У Єйську дим підіймався з боку військового аеродрому, де дислокується 859-й Центр бойового застосування та перепідготовки льотного складу морської авіації ВМФ РФ.
Через атаку дронів російська авіація тимчасово обмежила роботу кількох аеропортів, зокрема у Нижньому Новгороді, Ярославлі та Тамбові.
Рязань на карті
Місто Рязань є адміністративним центром Рязанської області РФ. Воно розташоване на правому березі Оки, за понад 200 км від Москви.
Що відомо про Рязанський НПЗ
Рязанський нафтопереробний завод входить до структури Роснефти та є одним із найбільших НПЗ у Росії.
Підприємство може переробляти близько 17 млн тонн нафти на рік.
На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут, бітум та іншу продукцію для паливної галузі РФ.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня 2025 року українські безпілотники вже атакували Рязанський нафтопереробний завод у РФ.
Тоді Генштаб ЗСУ підтвердив ураження інфраструктури підприємства та установки низькотемпературної ізомеризації. За даними Astra, від початку 2025 року завод атакували щонайменше дев’ять разів.
У 2026 році Рязанський НПЗ атакують вперше.