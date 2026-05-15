Дитяче Євробачення 2026 втретє відбудеться на Мальті. Організатори оголосили, що пісенний конкурс пройде 24 жовтня у виставковому центрі MFCC у селищі Та-Калі. Раніше країна вже приймала шоу у 2014 та 2016 роках.

Цьогорічною господаркою конкурсу мала стати Франція, адже саме її представниця Лу Дельоз перемогла на Дитячому Євробаченні 2025 у Тбілісі.

Однак французький мовник France Télévisions відмовився від проведення через масштабне скорочення бюджету.

Чому Дитяче Євробачення 2026 пройде на Мальті

France Télévisions офіційно заявив, що не зможе організувати конкурс через фінансові труднощі. Рада директорів мовника затвердила план економії на 2026 рік, який передбачає скорочення витрат на €140 млн.

Відмова від Дитячого Євробачення стала частиною загального антикризового плану. France Télévisions планує урізати витрати на виробництво програм, переглянути права на спортивні трансляції, частіше показувати повтори та навіть продати частину нерухомості.

Це вже не перший випадок, коли Франція відмовляється приймати конкурс після перемоги. У 2024 році країна також передала право на проведення іншому мовнику через підготовку до Олімпійських ігор у Парижі. Тоді Дитяче Євробачення відбулося у Мадриді.

Що відомо про конкурс на Мальті

Національний мовник Мальти PBS заявив, що майбутнє шоу поєднає сучасну сценічну постановку з мальтійськими традиціями, які входять до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Генеральний директор PBS Кіт Четкуті назвав проведення конкурсу великою честю для країни та наголосив, що Мальта прагне продовжувати співпрацю з Європейською мовною спілкою.

Директор Євробачення Мартін Грін також підтримав вибір Мальти. За його словами, країна вже неодноразово доводила, що здатна проводити міжнародні музичні події високого рівня.

Мальта є однією з найуспішніших країн в історії Дитячого Євробачення. Вона двічі перемагала на конкурсі — у 2013 році з піснею The Start у виконанні Гая Каучі та у 2015-му завдяки Destiny з композицією Not My Soul.

Як виступила Україна на Дитячому Євробаченні 2025

Дитяче Євробачення проводять із 2003 року. Конкурс створили на основі скандинавського музичного фестивалю Melodi Grand Prix Nordic. Перший фінал відбувся у Копенгагені, а переміг тоді хорватський співак Діно Єлушич.

У 2025 році конкурс приймало Тбілісі. Перемогу здобула представниця Франції Лу Дельоз із піснею Ce Monde.

Україну на шоу представляла Софія Нерсесян із піснею Мотанка. Вона посіла друге місце.

Джерело : Суспільне

