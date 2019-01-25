Збірна України проведе контрольну гру зі збірною Естонії восени 2019 року.

Збірна України проведе товариську гру проти команди Естонії.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Спаринг відбудеться 14 листопада 2019 року. Місце зустрічі та час буде визначено пізніше.

Скоріш за все ця гра стане підготовкою підопічних Шевченка до заключного матчу кваліфікації на Євро-2020 проти збірної Сербії.

За свою історію синьо-жовті чотири рази зустрічалися з естонцями і в усіх випадках перемагали.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила 2018 рік у топ-30 рейтингу ФІФА.

Фото: Dreamstime.