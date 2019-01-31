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Тоттенгем повторив унікальний рекорд в АПЛ

Лондонський Тоттенгем повторив рекорд Болтона за кількістю матчів в АПЛ без нічиїх.

Тоттенхэм Хотспур

Тоттенгем у матчі 24 туру АПЛ обіграв Вотфорд на Вемблі завдяки голам Сон Хин Міна та Фернандо Льоренте.

Завдяки цій перемозі шпори змогли скоротити відставання від другої сходинки, на які розташувався Манчестер Сіті, до двох очок.

Для підопічних Маурісіо Почеттіно цей матч став 28-м, який шпори завершили не внічию.

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28 матчів без нічиїх є рекордом в історії англійської Прем’єр-ліги, який встановив Болтон у 2011 році.

У нинішньому сезоні на рахунку шпор 18 перемог та 6 поразок.

Востаннє Тоттенгем грав внічию в рамках АПЛ 17 квітня 2018 року проти Брайтона (1:1).

До речі, футболісти Тоттенгема Гаррі Вінкс та Ерік Даєр взяли участь у незвичному челенджі від Федерації футболу Англії.

Фото: Getty Images.

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