Тоттенгем ледь не поступився Вотфорду у матчі 24-туру АПЛ, але все ж зумів вирвати перемогу на Вемблі.

У компенсований арбітром час, коли футболісти шершнів розігнали швидку контратаку, щоб зрівняти рахунок, на допомогу шпорам прийшов болбой.

Один з болбоїв схопив м’яч після того, як він перетнув бокову лінію і вирішив трохи потягнути час, прогулявшись з кулястим уздовж поля. Це не на жарт розлютило хавбека гостей Ісаака Саксесса. Футболіст підбіг до хлопця і вибив м’яча з рук болбоя.

This Tottenham ball boy did his best to take some time off the clock.

That wink at the end … pic.twitter.com/82y2XV1NIa

— ESPN FC (@ESPNFC) 30 января 2019 г.