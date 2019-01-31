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Факты / Спорт / Болбой Тоттенхэма спровоцировал на желтую хавбека Уотфорда и издевательски подмигнул/

Болбой Тоттенгема спровокував на жовту хавбека Вотфорда і знущально підморгнув

Болбой матчу Тоттенгем — Вотфорд допоміг шпорам втримати переможний результат в 24-турі АПЛ.

Болбой Тоттенхэма

Тоттенгем ледь не поступився Вотфорду у матчі 24-туру АПЛ, але все ж зумів вирвати перемогу на Вемблі.

У компенсований арбітром час, коли футболісти шершнів розігнали швидку контратаку, щоб зрівняти рахунок, на допомогу шпорам прийшов болбой.

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Один з болбоїв схопив м’яч після того, як він перетнув бокову лінію і вирішив трохи потягнути час, прогулявшись з кулястим уздовж поля. Це не на жарт розлютило хавбека гостей Ісаака Саксесса. Футболіст підбіг до хлопця і вибив м’яча з рук болбоя.

За це арбітр нагородив Саксесса жовтою карткою за неспортивну поведінку.

Натомість задоволений болбой сів на своє місце і підморгнув вболівальникам шпор на трибунах, за що вони нагородили його оваціями.

Матч так і завершився перемогою підопічних Маурісіо Почеттіно з рахунком 2:1. У турнірній таблиці АПЛ Тоттенгем (54) йде на третьому місці.

Нагадаємо, Тоттенгем поступився Челсі в 1/2 фіналу Кубка англійської ліги.

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