PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Хабіб і МакГрегор отримали тривалу дискваліфікацію та штраф за бійку/

Хабіб і МакГрегор отримали тривалу дискваліфікацію та штраф за бійку

Атлетична комісія штату Невада винесла рішення щодо масової бійки за участю команд Хабіба Нурмагомедова та Конора МакГрегора.

Хабиб и Конор

Атлетична комісія штату Невада винесла рішення у справі про безлади в залі арени T-Mobile після бою в рамках UFC між Хабібом Нурмагомедовим та Конором Макгрегором.

Екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор МакГрегор отримав дискваліфікацію терміном на 6 місяців та штраф у $50 тис. 

Таким чином ірландський боєць знову зможе повернутися в октагон вже 6 квітня, так як дискваліфікація діє від дати бійки, яка відбулася 6 жовтня.

В ході слухань комісія прийняла рішення відсторонити росіянина Хабіба Нурмагомедова від боїв на 9 місяців, а також оштрафувати на $500 тис. 

Зазначається, що термін дискваліфікації чинного чемпіона UFC може бути зменшений, якщо росіянин візьме участь у соціальній програмі проти хуліганства.

Читайте: Запускаю ракети у 2019-й! МакГрегор анонсував своє повернення Російські прикордонники сплутали Хабіба з терористом ІДІЛ Бос UFC назвав умови бою Хабіб — Мейвезер

Також було оштрафовано представників команди росіянина Зубайру Тухугова та Абубакара Нурмагомедова — на $25 тис кожний. Комісія вирішила дискваліфікувати обох бійців на 1 рік.

Пізніше Хабіб заявив, що не буде виступати в UFC, поки його брат та Тухугов відбуватимуть дискваліфікацію, а також не збирається брати участь у соціальній програмі.

Нагадаємо, у поєдинку 6 жовтня Нурмагомедов здобув дострокову перемогу над МакГрегором. Після завершення поєдинку росіянин випригнув з клітки і атакував представника команди Конора — Ділана Деніса. Це спричинило масову бійку, яка продовжилася як в октагоні, так і за його межами. У клітці залишався МакГрегор, на якого напали Зубайра Тухугов та Абубакар Нурмагомедов.

Фото: Getty Images.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Явка без адвоката: справу про ДТП з Тігієвою затягують
Розбещувала двох дітей: в Британії засудили жінку-педофіла
Вирок Януковичу буде основним доказом злочинів РФ проти України
Суд над Януковичем оголосив вирок (ОНЛАЙН, ТРАНСЛЯЦІЯ)
МакГрегор попозував з дружиною у костюмі гладіатора та зі списом
Провину Януковича у держзраді доведено – суд
Суд над Януковичем: все що потрібно знати і яким буде вирок
Суд Мадрида призупинив розгляд справи Хабі Алонсо
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка