Атлетична комісія штату Невада винесла рішення щодо масової бійки за участю команд Хабіба Нурмагомедова та Конора МакГрегора.

Атлетична комісія штату Невада винесла рішення у справі про безлади в залі арени T-Mobile після бою в рамках UFC між Хабібом Нурмагомедовим та Конором Макгрегором.

Екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор МакГрегор отримав дискваліфікацію терміном на 6 місяців та штраф у $50 тис.

Таким чином ірландський боєць знову зможе повернутися в октагон вже 6 квітня, так як дискваліфікація діє від дати бійки, яка відбулася 6 жовтня.

В ході слухань комісія прийняла рішення відсторонити росіянина Хабіба Нурмагомедова від боїв на 9 місяців, а також оштрафувати на $500 тис.

Зазначається, що термін дискваліфікації чинного чемпіона UFC може бути зменшений, якщо росіянин візьме участь у соціальній програмі проти хуліганства.

Також було оштрафовано представників команди росіянина Зубайру Тухугова та Абубакара Нурмагомедова — на $25 тис кожний. Комісія вирішила дискваліфікувати обох бійців на 1 рік.

Пізніше Хабіб заявив, що не буде виступати в UFC, поки його брат та Тухугов відбуватимуть дискваліфікацію, а також не збирається брати участь у соціальній програмі.

Нагадаємо, у поєдинку 6 жовтня Нурмагомедов здобув дострокову перемогу над МакГрегором. Після завершення поєдинку росіянин випригнув з клітки і атакував представника команди Конора — Ділана Деніса. Це спричинило масову бійку, яка продовжилася як в октагоні, так і за його межами. У клітці залишався МакГрегор, на якого напали Зубайра Тухугов та Абубакар Нурмагомедов.

Фото: Getty Images.